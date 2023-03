Conte woest na 'onacceptabele vertoning' Spurs: 'Ik zie elf egoïstische spelers'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Trainer Antonio Conte van Tottenham Hotspur heeft na het puntenverlies bij Southampton (3-3) flink van zich afgebeten. De Italiaan noemde zijn spelers "egoïstisch" en was ook kritisch op clubeigenaar Daniel Levy.

"Deze vertoning op het veld was onacceptabel", foeterde Conte op de persconferentie na afloop. "Ik zie egoïstische spelers die elkaar niet willen helpen en niet met hun hart spelen. We staan met elf spelers op het veld, maar we zijn geen team. Je moet met vuur en met je hart spelen."