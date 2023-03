Van Seumeren stormt Utrecht-kleedkamer binnen: 'Begrijpen dat hij ontevreden is'

Frans van Seumeren is zaterdag tekeergegaan in de kleedkamer van FC Utrecht. De eigenaar van FC Utrecht was woedend nadat zijn club in blessuretijd met 1-2 van Go Ahead Eagles had verloren. Trainer Michael Silberbauer heeft begrip voor Van Seumeren. "Hij mag boos zijn, want wij zijn zelf ook boos."

FC Utrecht verloor door een late goal van Go Ahead-middenvelder Willum Thór Willumsson voor de derde keer op rij in de Eredivisie. Enkele weken geleden blameerden de Domstedelingen zich in de KNVB-beker tegen Spakenburg, dat actief is in de Tweede Divisie.

De grootaandeelhouder trakteerde de selectie na de nederlaag tegen Go Ahead op een donderspeech en gooide de kleedkamerdeur vervolgens hard dicht. Zo melden onder meer RTV Utrecht en Voetbal International. Spelers en staf reageerden na afloop begripvol op de tirade.

"Hij is de eigenaar. Het is emotioneel nu. Wij zijn niet tevreden met waar we nu staan", zegt Silberbauer. Ook aanvoerder Nick Viergever begrijpt de reactie van Van Seumeren. "Hij is emotioneel betrokken bij de club. Hij mag boos zijn, want wij zijn zelf ook boos. Maar we zijn één FC Utrecht, zei hij ook. We moeten het wel samen doen."

Van Seumeren, die zijn vermogen vergaarde als directeur van een bergingsbedrijf, werd in 2008 eigenaar van FC Utrecht. Sindsdien stak hij al een slordige 50 miljoen euro in de club.