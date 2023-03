Haaland is met hattrick weer op dreef en leidt City naar halve finales FA Cup

Erling Haaland heeft opnieuw van zich doen spreken in een wedstrijd van Manchester City. Ditmaal maakte het Noorse fenomeen een hattrick in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Burnley in de kwartfinales van de FA Cup.

Haaland opende na iets meer dan een half uur de score voor City na een prachtige pass door het midden van Julián Álvarez. Drie minuten later verdubbelde de spits de voorsprong met een intikker op aangeven van Phil Foden.

Na een klein uur spelen maakte Haaland zijn loepzuivere hattrick compleet. Ditmaal benutte hij de rebound nadat een schot van Foden op de paal was beland.

Afgelopen dinsdag was Haaland ook al op schot in het Champions League-duel met RB Leipzig. Hij scoorde maar liefst vijf keer in de met 7-0 gewonnen return in de achtste finales.

Álvarez scoorde zelf ook twee keer voor Manchester City. De andere treffer van de thuisploeg kwam op naam van Cole Palmer. Nathan Aké bleef op de bank bij 'The Citizens' en Ian Maatsen had een basisplaats bij Burnley, dat uitkomt in het Championship.