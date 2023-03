NEC in attractief duel langs RKC, Sparta wint door prachtgoals in Emmen

NEC heeft zaterdag in de Eredivisie met dank aan een effectieve eerste helft van RKC Waalwijk gewonnen. De Nijmegenaren waren dankzij drie goals voor rust met 1-3 te sterk voor de Brabanders. Sparta Rotterdam deed opnieuw uitstekende zaken en won dankzij twee prachtgoals met 0-2 van FC Emmen.

De attractieve wedstrijd bleef in de slotfase op en neer gaan. In de 77e minuut raakte Tavsan de binnenkant van de paal en enkele minuten later schoot NEC-invaller Andri Baldursson naast. In de 82e minuut schoot Lobete aan de andere kant net naast. RKC slaagde er niet meer in om te scoren, waardoor NEC goede zaken deed in de strijd om de achtste plaats.