Trainer Hake wint met Go Ahead bij zijn oude club Utrecht door goal in blessuretijd

Go Ahead Eagles heeft zaterdag de eerste zege in een maand geboekt in de Eredivisie. Trainer René Hake won met zijn ploeg dankzij een doelpunt in blessuretijd met 1-2 bij zijn oude club FC Utrecht.

Voor Go Ahead-coach Hake was het duel in de Domstad een weerzien met zijn oude club. De 51-jarige Drent werd vorig jaar maart ontslagen als trainer van FC Utrecht.

Anastasios Douvikas opende vier minuten voor rust de score voor FC Utrecht. De Griek schoot raak op aangeven van Othman Boussaid en is met dertien goals nu alleen topscorer in de Eredivisie. Hij deelde de eerste plek op de topscorersranglijst met PSV'er Xavi Simons.

FC Utrecht kon niet lang van de voorsprong genieten, want in de blessuretijd van de eerste helft zorgde Oliver Edvardsen voor de gelijkmaker. De Noor tikte binnen na een pass van Isac Lidberg. Kort daarvoor ontsnapte Utrecht aan een penalty na hands van Ramon Hendriks.

Halverwege de tweede helft was Sander van de Streek dicht bij de 2-1 voor FC Utrecht, maar zijn kopbal belandde op de paal. Het duel leek op een gelijkspel af te stevenen, maar in blessuretijd bezorgde Willum Thór Willumsson Go Ahead van dichtbij toch nog de winst.

FC Utrecht kwam zo voor de derde keer op rij niet tot winst in de Eredivisie en staat zevende. Tussendoor blameerden de Domstedelingen zich ook in de KNVB-beker tegen Spakenburg. Go Ahead klimt naar de elfde plaats.