Chelsea en Tottenham Hotspur morsen beide op de valreep punten

Chelsea heeft zaterdag in de Premier League wederom puntenverlies geleden. In de 89e minuut incasseerde de ploeg in eigen huis de 2-2 van tegenstander Everton. Tottenham Hotspur speelde gelijk tegen Southampton, nadat de degradatiekandidaat in de 93e minuut een strafschop benutte: 3-3.

Chelsea was de bovenliggende partij in de openingsfase, maar wist nauwelijks goede kansen af te dwingen. Everton is aan een opmars bezig sinds manager Sean Dyche in januari de leiding nam als opvolger van de ontslagen Frank Lampard. De Engelse trainer heeft het vooral defensief beter op de rails en dat bleek voor rust op Stamford Bridge, waardoor 0-0 de ruststand was.

Chelsea kwam na rust wél goed uit de kleedkamer en maakte via João Félix de openingstreffer. De Portugees haalde met links slim uit van net buiten het strafschopgebied en zag de baal via de binnenkant van de paal in het doel belanden. Drie minuten later werd een doelpunt van Chelsea-speler Christian Pulisic afgekeurd wegens buitenspel.

Everton trok na het incasseren van de openingsgoal ten aanval en deed dat met succes. Een scrimmage in het strafschopgebied leverde een doelpunt op van Abdoulaye Doucouré. Kort daarna stelde Kai Havertz vanaf de strafschopstip orde op zaken: 2-1.

Everton liet het er niet bij zitten en ging va banque spelen, wat in de 89e minuut de gelijkmaker opleverde. Invaller Ellis Simms brak door over de linkerkant en schoof de bal onder de matig uitkomende doelman Kepa Arrizabalaga door. In de 95e minuut kreeg Havertz nog een ultieme kans op de winnende goal, maar zijn inzet verdween naast het doel, waardoor Chelsea voor de zeventiende keer dit seizoen puntenverlies leed in de Premier League.

Tottenham verliest punten in spektakelstuk

Tottenham Hotspur leed op bezoek bij Southampton ook puntenverlies. 'The Spurs' speelden een matige eerste helft, waarin bij beide ploegen twee spelers geblesseerd uitvielen. De ploeg van trainer Antonio Conte kwam weinig in het strafschopgebied van Southampton, dat laatste staat in de Premier League. In de blessuretijd van de eerste helft maakte rechtsback Pedro Porro uit één van de weinige vloeiende aanvallen van Tottenham de openingstreffer.

De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Binnen een minuut maakte Southampton via Ché Adams al de gelijkmaker, waarna Spurs via Harry Kane (kopbal) en Ivan Perisic (schot met links) uitliep naar 1-3.

Degradatiekandidaat Southampton maakte via routinier Theo Walcott kort daarna de 2-3. De ex-Arsenalspeler was als eerste bij een afvallende bal en tikte binnen, waardoor de thuisploeg weer hoop had op een punt.

De slotfase verliep vervolgens zeer hectisch voor Spurs, dat na een overtreding van verdediger Pape Sarr op Ainsley Maitland-Niles een penalty tegen kreeg. Aanvoerder James Ward-Prowse scoorde feilloos en bepaalde de eindstand op 3-3.

Door het gelijke spel passeren 'the Spurs' Manchester United niet op de ranglijst. De ploeg van Erik ten Hag heeft een punt voorsprong en twee wedstrijden minder gespeeld.

Stand top Premier League 1. Arsenal 27-66 (+37)

2. Manchester City 27-61 (+42)

3. Manchester United 26-50 (+6)

4. Tottenham Hotspur 28-49 (+12)

5. Newcastle United 26-47 (20)

Leeds wint spectaculair van Wolves

Nummer negentien Bournemouth ging met 3-0 ten onder tegen Aston Villa. Douglas Luiz, Jacob Ramsey en Emiliano Buendía maakten de goals. De ploeg uit de kustplaats heeft nu nog slechts één punt meer dan hekkensluiter Southampton.

Het duel der middenmoters tussen Leeds United (dertiende) en Wolverhampton Wanderers (veertiende) werd met 2-4 gewonnen door Leeds. Invaller Crysencio Summerville verzorgde in blessuretijd de assist bij de 2-4 van de bezoekers. Verdediger Pascal Struijk viel net als Summerville tien minuten voor tijd in.

Het goed presterende Brentford (achtste plaats) verspeelde in eigen huis punten tegen Leicester City, dat zestiende staat. Matthias Jensen en Harvey Barnes waren goed voor de treffers. In de slotfase kreeg Brentford-middenvelder Shandon Baptiste een rode kaart.