Geertruida verlengt contract bij Feyenoord in aanloop naar Klassieker

Lutsharel Geertruida gaat zijn contract bij Feyenoord met een jaar verlengen, maakte de Rotterdamse club zaterdag bekend. De verdediger ligt daardoor tot de zomer van 2025 vast in De Kuip.

"Iedereen weet dat Feyenoord mijn club is", zegt de 22-jarige Geertruida op de website van zijn club. "Bijtekenen is niet alleen goed voor mij, maar ook voor Feyenoord. Ik voel dat ik hier nog niet klaar ben, niet in de laatste plaats omdat het een grote wens van me is om met Feyenoord grote successen te boeken."

De Rotterdammer doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en maakte in 2017 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal. De verdediger, die ook op het middenveld uit de voeten kan, is een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot en speelde dit seizoen mee in 31 van de 36 wedstrijden van Feyenoord.

Geertruida kwam in totaal tot 141 officiële optredens voor Feyenoord en won twee prijzen met de club: de KNVB-beker in 2018 en de Johan Cruijff Schaal in 2019. Ook speelde hij mee in de verloren Conference League-finale tegen AS Roma afgelopen seizoen.

Vrijdag werd Geertruida voor het eerst opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal. Hij kan op 24 maart tegen Frankrijk zijn debuut in Oranje maken.

Feyenoord speelt zondag om 14.30 uur de topper tegen Ajax in de Eredivisie. De Rotterdammers hebben drie punten voorsprong op de aartsrivaal. De Klassieker staat onder leiding van Danny Makkelie.

