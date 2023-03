Xavi hekelt beschuldigingen over Barcelona: 'Al onze titels behalen we legaal'

FC Barcelona-trainer Xavi deelt de mening van voorzitter Joan Laporta dat er sprake is van een campagne tegen de club. De Catalanen werden vorige week door de Spaanse justitie aangeklaagd wegens corruptie, uitgerekend in de week van de Clásico.

Tussen 2001 en 2018 zou de Spaanse topclub miljoenen hebben betaald aan José María Negreira, een voormalige baas van de scheidsrechterscommissie.

Laporta hekelde vrijdag alle beschuldigingen en sprak van een lastercampagne tegen FC Barcelona. "Het doel is ons op korte en lange termijn aan het wankelen te brengen. Ik zal bewijzen door wie, waarom en hoe."

De Spaanse sportkranten staan al dagen vol met verhalen over de zaak-Negreira. Volgens Xavi laten zijn spelers zich hier niet door afleiden.

"We hebben hier niet over gesproken en ons op een normale manier voorbereid op deze wedstrijd", liet de oud-topspeler zaterdag weten bij een persmoment. "Ik ben het trouwens eens met de voorzitter. Wat mensen hierover zeggen, maakt me ook niet uit. Ik weet dat alle titels die we winnen, volledig legaal zijn."

Ancelotti ziet FC Barcelona als een leeuw

Real Madrid zal in elk geval de aanval kiezen in Camp Nou, zo kondigde trainer Carlo Ancelotti aan op zijn persconferentie. Gezien de achterstand van negen punten op de aartsrivaal, moet de landskampioen de Catalaanse koploper eigenlijk verslaan om nog kans te maken op de titel.

"Ik weet niet of de competitie is verloren als we niet winnen. Het is wel het enige waar ik mee bezig ben: winnen", vertelde de 63-jarige Italiaan, die erkende dat de situatie in La Liga hem dwingt risico's te nemen. "Ja, we zullen aanvallen."

De oefenmeester heeft veel respect voor FC Barcelona, zo maakte hij op bijzondere wijze duidelijk. "In de aanloop naar zulke wedstrijden is er altijd sprake van angst. Dat is normaal. We moeten Barça ook als een leeuw zien, niet als een kat. Als we ze als een kat zien, lijkt het net alsof we naar een feestje gaan. Dat is niet het geval. We treffen een heel sterk team."

Eerder dit seizoen won Real Madrid in La Liga met 3-1 van FC Barcelona. Het is nog altijd maar één van de twee competitienederlagen die de Catalanen leden.

Top vijf in La Liga: 1. FC Barcelona 25-65 (+39)

2. Real Madrid 25-56 (+31)

3. Atlético Madrid 25-48 (+20)

4. Real Sociedad 25-45 (+9)

5. Real Betis 25-42 (+7)

Xavi wil klap uitdelen aan Real Madrid

Real Madrid ging dit seizoen ook twee keer onderuit tegen de aartsrivaal. In de finale van het toernooi om de Spaanse supercup was FC Barcelona met 3-1 te sterk en in de heenwedstrijd in de halve finales van het bekertoernooi wonnen de Catalanen onlangs met 0-1.

Erg sterk speelde FC Barcelona toen niet, erkende Xavi zaterdag. "Ons doel is de wedstrijd domineren, zoals we praktisch altijd doen, op dat recente duel in Bernabéu na. We willen meer het Barcelona zijn van de wedstrijd in de supercup."