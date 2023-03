In beeld Ajax en Feyenoord werken laatste training voor Klassieker af

Speelronde 26 van de Eredivisie staat in het teken van De Klassieker tussen Ajax en koploper Feyenoord. De Rotterdammers verdedigen zondag een voorsprong van drie punten in de Johan Cruijff ArenA. Beide clubs werkten zaterdagochtend hun laatste sessie af in de aanloop naar de kraker.

Voor John Heitinga wordt het zijn eerste Klassieker als Ajax-trainer. Foto: ANP

De training was toegankelijk voor het publiek. Foto: ANP

Ajax liet in competitieverband nog geen punt liggen onder Heitinga. Foto: ANP

In tegenstelling tot Feyenoord was Ajax deze week vrij: de Amsterdammers zijn niet meer Europees actief. Foto: ANP

Eerder dit seizoen eindigde Feyenoord-Ajax in 1-1. Foto: ANP

De training werd zoals altijd bezocht door veel fanatieke aanhang en ook het nodige vuurwerk ontbrak niet. Foto: ANP

Later op de dag verscheen ook Feyenoord op het trainingsveld. Foto: Pro Shots

En ook op Varkenoord het nodige vuurwerk. Foto: ANP

Deze fans vonden op de grond staan blijkbaar te saai. Foto: ANP