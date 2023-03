Kompany wil dat Guardiola hem niet meer noemt als toekomstige City-coach

Vincent Kompany verzoekt Josep Guardiola hem meer niet in verband te brengen met een toekomstige rol als manager van Manchester City. De huidige coach van Burnley neemt het zaterdagavond in de kwartfinales van het FA Cup-toernooi op tegen de Spaanse trainer.

"Hij moet ermee ophouden", zei Kompany tijdens een persmoment in de aanloop naar het duel. "Ik ben in het Championship werkzaam." De oud-verdediger maakt dit seizoen indruk met Burnley, dat met kop en schouders aan de leiding gaat op het een-na-hoogste niveau en afstevent op promotie naar de Premier League.

Voor Guardiola zijn de prestaties van 'The Clarets' al geregeld aanleiding geweest om hoog op te geven van de trainerskwaliteiten van Kompany, die hij tussen 2016 en 2019 als speler onder zijn hoede had bij Manchester City. Volgens de Catalaan is het zelfs een kwestie van tijd voordat Kompany als manager werkzaam is in het Etihad Stadium.