Voormalig Liverpool-speler Leiva zet wegens hartprobleem punt achter loopbaan

Lucas Leiva heeft vanwege een hartprobleem noodgedwongen zijn loopbaan moeten beëindigen. De 36-jarige middenvelder van Grêmio, die jarenlang uitkwam voor Liverpool, kondigde zijn afscheid vrijdag aan op een persconferentie.

"Ik had me mijn einde als profvoetballer heel anders voorgesteld, maar mijn gezondheid komt op de eerste plaats", vertelde Leiva, bij wie het hartprobleem in december werd geconstateerd tijdens een reguliere medische test.