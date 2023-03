Newcastle komt flinke fout Botman te boven, fraaie eerste seizoensgoal De Roon

Newcastle United heeft vrijdag ondanks een flinke fout van Sven Botman een zege geboekt in de Premier League. Op bezoek bij Nottingham Forest werd het 1-2. In Italië maakte mede-Oranjeklant Marten de Roon zijn eerste goal van het seizoen namens Atalanta.

Newcastle kwam in de 26e minuut met 1-0 achter en Botman was daar schuldig aan. De centrale verdediger wilde terugspelen op zijn keeper, maar bediende per ongeluk Emmanuel Dennis, die kon scoren.

De fout staat voor Botman haaks op zijn sterke debuutseizoen voor Newcastle, dat hem vorig jaar zomer voor veel geld overnam van Lille OSC. De voormalige Ajacied werd eerder op vrijdag voor de tweede keer in zijn loopbaan geselecteerd voor Oranje.

Gelukkig voor Botman repareerde Newcastle de schade in stadion City Ground, waar oud-Eredivisie-spits Alexander Isak de hoofdrol opeiste. Hij zorgde vlak voor rust op artistieke wijze voor de gelijkmaker en zorgde in de extra tijd uit een penalty voor de 1-2. Tussendoor was een goal van Newcastle-invaller Elliot Anderson na lang VAR-beraad afgekeurd.

Het ambitieuze Newcastle United is nog altijd volop in de race voor Champions League-voetbal. 'The Magpies' staan vijfde in de Premier League. De top vier pakt een rechtstreeks ticket voor het miljoenenbal.

De Roon scoort met fraaie kopbal

In de Serie A was De Roon belangrijk voor Atalanta. De middenvelder, die net als Botman tot de Oranjeselectie behoort, maakte thuis tegen Empoli in de 58e minuut de 1-1. De fraaie doeltreffende kopbal betekende zijn eerste seizoenstreffer.

Atalanta was vlak voor rust op achterstand gekomen door een doelpunt van voormalig ADO Den Haag-speler Tyronne Ebuehi. Na de gelijkmaker van De Roon zorgde ploeggenoot Rasmus Højlund vlak voor tijd voor de winnende 2-1.

De Roon was de enige Nederlander die meedeed bij Atalanta. Landgenoten Teun Koopmeiners en Hans Hateboer ontbraken door een blessure. Atalanta boekte pas de tweede zege in zeven duels en staat zesde.

