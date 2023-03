Burgemeester van Rome wil geen fans van Feyenoord in zijn stad toelaten

Burgemeester Roberto Gualtieri van Rome wil volgende maand geen supporters van Feyenoord in zijn stad hebben. De Rotterdammers spelen op 20 april de return tegen AS Roma in de kwartfinales van de Europa League.

Gualtieri heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken gevraagd een verbod op uitsupporters bij dit duel uit te vaardigen. Het is niet duidelijk hoe groot de kans is dat Feyenoord inderdaad geen fans mag meenemen.

"We willen er alles aan doen om de stad Rome en de bevolking te beschermen. We hebben al eens te maken gehad met ernstig geweld", zegt Gualtieri tegen Corriere dello Sport.

De burgemeester doelt op rellen in 2015 met aanhangers van Feyenoord, dat toen eveneens een Europa League-wedstrijd tegen AS Roma speelde. Bij die ongeregeldheden raakte onder meer de monumentale Barcaccia-fontein beschadigd.

Feyenoord trof dit seizoen in de groepsfase van de Europa League met Lazio ook al een tegenstander uit Rome. De Eredivisie-koploper mocht toen vanwege een straf van de UEFA geen supporters meenemen naar de Italiaanse hoofdstad.

Feyenoord plaatste zich donderdag ten koste van Shakhtar Donetsk voor de kwartfinales van de Europa League. De heenwedstrijd tegen AS Roma staat 13 april op het programma in De Kuip. De twee ploegen troffen elkaar vorig seizoen in de Conference League-finale, die werd gewonnen door AS Roma.