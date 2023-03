Te korte terugspeelbal leidt zege koploper PEC in, hattrick Laursen bij Heracles

Keuken Kampioen Divisie-koploper PEC Zwolle heeft vrijdagavond een nieuwe stap naar de Eredivisie gezet. De ploeg van trainer Dick Schreuder rekende na rust af met NAC Breda: 2-0. Heracles Almelo boekte een klinkende zege in de top van de competitie, terwijl ADO Den Haag een droomstart verpestte tegen Willem II.

Na een doelpuntloze eerste helft werd PEC in de eerste minuut van de tweede helft in het zadel geholpen door NAC. Verdediger Sabir Agougil speelde de bal te kort terug op doelman Roy Kortsmit. Dat was gezien door Dean Huiberts, die net iets eerder bij de bal was en in de kluts raak schoot.

In de 84e minuut zorgde Lennart Thy voor de beslissing in Zwolle. De invaller werkte van dichtbij met zijn hoofd binnen, vlak nadat Thomas van den Belt op de onderkant van de lat had gekopt.

Het is de vierde overwinning op rij voor PEC. De 'Blauwvingers' gaan met 69 punten fier aan kop in de Keuken Kampioen Divisie en promotie kan hen nauwelijks meer ontgaan. De twee bovenste ploegen gaan rechtstreeks naar de Eredivisie.

Naaste belager Heracles volgde het spoor van PEC door in de tweede helft met TOP Oss af te rekenen: 1-5. De halverwege ingevallen Rigino Cicilia deed in de vijftigste minuut van zich spreken met een van richting veranderd schot uit de draai. Vlak daarna kopte Nikolai Laursen uit een corner op fraaie wijze in de verre hoek. De Deen maakte in de 61e minuut ook de 0-3.

Kyvon Leidsman redde in de 77e minuut nog de eer voor TOP Oss, maar spannend werd het niet meer. Marko Vejinovic zorgde in de 82e minuut met een hard schot voor de 1-4 en Laursen tekende in blessuretijd voor een hattrick.

Stand in top KKD PEC Zwolle 30-69 (+49) Heracles Almelo 29-63 (+50) Almere City 29-52 (+10) VVV-Venlo 29-51 (+9) Willem II 29-47 (+15)

ADO doet slechte zaken in strijd om plek in play-offs

ADO Den Haag deed slechte zaken in de strijd om een plek in de play-offs voor promotie. De ploeg van trainer Dick Advocaat, die voor de wedstrijd een bronzen schild in ontvangst nam voor beste trainer van de derde periode, gaf een snelle 1-0-voorsprong uit handen tegen Willem II: 1-3.

Joël Zwarts werkte de bal al in de eerste minuut met zijn schouder binnen. Leeroy Owusu leek de bal in eigen doel te koppen, maar de treffer kwam op naam van Zwarts. Vlak na rust kwam Willem II op gelijke hoogte door een schitterende vrije trap van Matthias Verreth. Door twee goals van Elton Kabangu liepen de Tilburgers weg bij ADO.

FC Den Bosch kreeg in de laatste twee duels zeventien goals tegen en scoorde geen enkele keer, maar vrijdagavond was het de enige ploeg die voor rust met twee treffers verschil leidde (2-0). De Brabanders wonnen de krachtmeting met FC Dordrecht in de onderste regionen uiteindelijk met 3-1.

Jong Ajax blijft wisselvallig presteren. Vier dagen na de 2-6-overwinning bij NAC ging de beloftenploeg, onder toeziend oog van trainer John Heitinga, onderuit tegen Almere City: 0-2. Jong Ajax stond vanaf de 53e minuut met tien man door de tweede gele kaart voor de Belg Mika Godts. Het stond toen al 0-2 voor de bezoekers.

De Graafschap gaf bij Jong PSV een 0-1-voorsprong uit handen. De Eindhovenaren zegevierden door twee doelpunten van August Priske Flyger in de tweede helft.