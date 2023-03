FC Volendam breidt ijzersterke thuisreeks uit door Fortuna Sittard te verslaan

Delen via E-mail

FC Volendam heeft vrijdag opnieuw een thuisoverwinning geboekt in de Eredivisie. De veelbesproken club van trainer Wim Jonk was met 2-1 te sterk voor Fortuna Sittard.

De openingsgoal viel in de slotfase van de eerste helft en kwam op naam van Carel Eiting. De aanvoerder van Volendam vond in vrijstaande positie koeltjes de verre hoek. Tot dat moment had Fortunees Tijjani Noslin de grootste kans gehad.