City-verdediger Walker wordt niet vervolgd voor tonen geslachtsdeel in kroeg

Manchester City-verdediger Kyle Walker hoeft niet langer te vrezen voor vervolging voor het tonen van zijn geslachtsdeel aan vrouwen in een kroeg. De zaak was de afgelopen tijd onderwerp van gesprek in de Engelse voetbalwereld.

Begin deze maand gingen op sociale media beelden rond van de 32-jarige Walker, die in dronken toestand meermaals zijn geslachtsdeel liet zien. Ook was te zien dat hij een vrouw van achteren vastpakte.

Er volgde politieonderzoek, dat vrijdag werd afgerond. De politie laat in een verklaring weten dat de zaak "buitengerechtelijk behandeld is". "Dat wordt gedaan bij kleine criminaliteit en asociaal gedrag, waarbij de dader het misdrijf heeft toegegeven."

In de afgelopen dagen nam zowel Manchester City-coach Josep Guardiola als de Engelse bondscoach Gareth Southgate het voor Walker op. "Ik heb met hem gepraat. Sommige dingen gebeuren", zei Guardiola. "Bij persoonlijke kwesties kan iedereen op mijn steun rekenen."

Southgate nam de 73-voudig international donderdag gewoon op in de selectie van Engeland. "Er was geen doorslaggevende reden om hem niet te selecteren. Dit voelt als de juiste beslissing", zei de bondscoach. Het politieonderzoek was toen dus nog niet afgerond.