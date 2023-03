Barcelona-preses Laporta haalt weer uit in omkopingszaak: 'We kiezen de aanval'

Joan Laporta heeft zich vrijdag nog maar eens laten horen over het omkoopschandaal rond FC Barcelona. De flamboyante voorzitter spreekt van pure laster en zegt in de tegenaanval te gaan.

Volgens Laporta klopt er helemaal niets van de beschuldigingen. De zestigjarige Spanjaard liet zich in de afgelopen dagen al horen in de media en bijt nu in een video, waarin hij zich tot de fans van FC Barcelona richt, opnieuw van zich af.

"De campagne tegen ons is geen toeval, dat weten jullie allemaal. Het doel is ons op korte en lange termijn aan het wankelen te brengen. Ik zal bewijzen door wie, waarom en hoe", zegt Laporta.

"Ik kijk ernaar uit om degenen te confronteren die deze campagne hebben opgezet. We zullen ons verdedigen én zelf de aanval kiezen, maar voor nu moeten we ons niet laten afleiden. Laten we Barça aanmoedigen omdat we van de club houden."