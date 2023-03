Slot kent zwaktes van Ajax voor De Klassieker: 'Maar dit is niet dé wedstrijd'

Trainer Arne Slot weet waar hij Ajax met zijn Feyenoord pijn kan doen in De Klassieker. De koploper van de Eredivisie verdedigt zondag in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van drie punten op de Amsterdamse nummer twee.

"De grootste zwaktes van Ajax zijn al in de krant voorgekauwd: standaardsituaties en voorzetten vanaf de zijkant. Daar liggen onze kansen", zei Slot vrijdag op zijn persconferentie. "Ajax speelt ook extreem aanvallend. In de omschakeling ligt er dus ruimte, al moet ik zeggen dat de restverdediging steeds beter verzorgd is."

Ajax-trainer John Heitinga baarde in de dagen naar De Klassieker opzien door te zeggen dat Ajax de grote favoriet voor de zege is, terwijl Feyenoord de ranglijst in de Eredivisie aanvoert. Slot wilde zich niet in soortgelijke bewoordingen uitdrukken.

De trainer van Feyenoord kon wel genieten van de uitspraak van Heitinga. "Hij zei ook dat hij pas in de slotfase van onze wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk zou inschakelen, omdat we zo vaak in de slotfase scoren. Dat leidde in Rotterdam tot veel frustratie en irritatie, maar ik vind het leuke humor. Dat soort dingen gaat de wedstrijd ook niet beïnvloeden."

Feyenoord reist mede door de 7-1 van donderdag tegen Shakhtar Donetsk wel met veel zelfvertrouwen naar de Johan Cruijff ArenA. "Op zo'n manier gaan we elk stadion in. We kunnen goed voetballen en boeken vrij lang goede resultaten. We doen dat op een juiste manier, niet op een arrogante manier."

Stand boven in Eredivisie 1. Feyenoord 25-58 (+33)

2. Ajax 25-55 (+45)

3. AZ 25-53 (+23)

4. PSV 25-52 (+32)

Feyenoord-trainer Arne Slot ziet genoeg kansen tegen Ajax. Foto: Pro Shots

'Het zit hem niet in zeventien jaar zonder zege'

Feyenoord heeft een belabberde geschiedenis in uitwedstrijden tegen Ajax. De laatste zege van Feyenoord in Amsterdam dateert van 2005, toen de Rotterdammers aan de hand van Dirk Kuijt en Salomon Kalou met 1-2 wonnen.

"Ik hoef de spelers niet te overtuigen van het belang van deze wedstrijd. Dat zit hem niet in die zeventien jaar zonder zege, maar aan onze positie op de ranglijst en de positie van Ajax. Daarom is deze wedstrijd belangrijk", zei Slot.

"Ja, zeventien jaar, dat zijn zo veel teams en zo veel verschillende trainers. Ik heb gisteren voor het duel met Shakhtar ook de statistiek gebruikt dat het twintig jaar geleden was dat Feyenoord de kwartfinale van de Europa League heeft bereikt."

Volgens Slot is de wedstrijd in Amsterdam (aftrap 14.30 uur) niet allesbeslissend in de titelrace. Na het duel zijn er nog acht speelrondes te gaan in de Eredivisie. "Dit is niet de wedstrijd, dat is te kort door de bocht. De wedstrijden daarna zijn ook belangrijk. Maar als ik mag kiezen, win ik 'm liever."