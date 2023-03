Feyenoord had AS Roma liever niet geloot: 'We willen revanche nemen'

Trainer Arne Slot had AS Roma liever niet geloot in de kwartfinales van de Europa League. Voor Feyenoord is het een herhaling van de verloren Conference League-finale van vorig jaar.

De spelers van Feyenoord keken tijdens de lunch naar de loting. Toen AS Roma uit de koker rolde, gingen de gedachten van aanvoerder Orkun Kökçü direct naar de verloren eindstrijd van vorig jaar in Tirana.

Feyenoord verloor door een inschattingsfout van Gernot Trauner en een prachtige afronding van Nicolò Zaniolo in de Albanese hoofdstad en liet zo een kans op de eerste Europese titel sinds de UEFA Cup-winst in 2002 onbenut.

"Er kwamen gelijk wat revanchegevoelens naar boven", zei Kökçü een uur na de loting op een persconferentie. "We waren toen dichtbij. We weten inmiddels hoe ze spelen. Het belooft een mooi affiche te worden."

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Slot had AS Roma liever ontlopen in de kwartfinales van de Europa League. Dat had niet zozeer te maken met de verloren finale in Tirana. "Er waren twee andere clubs waar ik meer op gehoopt had", zei Slot, zonder de namen van de clubs te noemen. "Maar er is ook nog één club die er ver bovenuit springt qua kwaliteit: Manchester United."

Volgens Slot is de verloren finale tegen AS Roma niet te vergelijken met het aanstaande tweeluik volgende maand. "Ze hebben de ploeg daarna nog versterkt en wij hebben een metamorfose ondergaan. Of we denken dat we kans maken? Het zou gek zijn als we dat niet zouden denken. Maar het is geen makkelijke tegenstander."

Feyenoord verloor vorig jaar de Conference League-finale tegen AS Roma. Foto: Getty Images

'Zou jammer zijn als fans niet naar Rome mogen'

Slot zegt wel lessen getrokken hebben uit de verloren strijd met zijn AS Roma-collega José Mourinho, die alle registers uit de kast trok om weer een titel op zijn erelijst bij te schrijven. De Portugees ging met zijn stafleden verschillende keren tekeer tegen de arbitrage.

"Ik heb daar veel van opgestoken", aldus Slot. "Hoe werkt dat spel? Het kan helpen om als complete staf de arbitrage te beïnvloeden. Maar ik wil nogmaals benadrukken dat we de wedstrijd daar niet door verloren hebben."

Feyenoord begint het tweeluik met AS Roma op 13 april met een thuiswedstrijd en speelt een week later de return in Rome. Het is hoogst onzeker of Feyenoord uitfans mag meenemen naar de Italiaanse hoofdstad.

In 2015 braken rellen uit tussen fans van Feyenoord, die van AS Roma en de politie. Bij de vechtpartijen werd onder meer een fontein in de historische binnenstad toegetakeld. Dit seizoen was Feyenoord ook weer betrokken bij ongeregeldheden.