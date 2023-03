Feyenoord stuit op oude bekende AS Roma in kwartfinales Europa League

Feyenoord is vrijdag bij de loting voor de kwartfinales van de Europa League gekoppeld aan AS Roma. Vorig seizoen gingen de Rotterdammers in de eindstrijd van de Conference League met 1-0 onderuit tegen de Romeinen.

Feyenoord speelt op 13 april eerst in De Kuip, een week later is de return in Stadio Olimpico. Als de ploeg van Arne Slot erin slaagt de halve eindstrijd te bereiken, dan volgt er een tweeluik met Bayer Leverkusen of Union Saint-Gilloise. Ook in dat geval speelt Feyenoord eerst thuis.

Het Manchester United van Erik ten Hag, Tyrell Malacia en Wout Weghorst neemt het op tegen Sevilla, dat in de tussenronde PSV uitschakelde. De winnaar van die ontmoeting treft Sporting CP of Juventus in de halve finale.

Vorig seizoen schopte Feyenoord het tot de finale van de Conference League, waarin AS Roma aan het langste eind trok door een treffer van Nicolò Zaniolo. José Mourinho staat net als vorig seizoen voor de spelersgroep bij de Romeinen, die na 26 speelrondes de vijfde plaats bezetten in de Serie A.

Voormalig Feyenoorders Georginio Wijnaldum en Rick Karsdorp maken deel uit van de selectie. Laatstgenoemde raakte vorig jaar uit de gratie bij Mourinho. AS Roma schaarde zich onder de laatste acht door Real Sociedad te elimineren. Over twee duels werd het 2-0 voor de 'Giallorossi'.

Feyenoord maakte indruk tegen Shakhtar Donetsk

Feyenoord bereikte de kwartfinales door Shakhtar Donetsk op een sublieme wijze te verslaan. Na de 1-1 in de eerste ontmoeting eindigde de return donderdag in een schitterende 7-1-zege voor het team van Slot. Feyenoord mocht de tussenronde overslaan, nadat de ploeg als eerste was gefinisht in een poule met FC Midtjylland, Lazio en Sturm Graz.

De laatste keer dat de Rotterdammers de laatste acht van de Europa League of voorganger UEFA Cup bereikten, was in 2002. Destijds won Feyenoord de UEFA Cup door Borussia Dortmund te verslaan in de finale die in De Kuip werd gespeeld: 3-2.

De wedstrijden in de kwartfinales worden dus op 13 april (heenduels) en 20 april (returns) gespeeld. De heenduels in de halve eindstrijd zijn op 11 mei, waarna een week later de terugwedstrijden op de rol staan.

Titelverdediger Eintracht Frankfurt niet van de partij

De finale van de Europa League is op 31 mei in Boedapest. Vorig seizoen ging de eindzege naar Eintracht Frankfurt, dat dit seizoen in de achtste finales van de Champions League strandde tegen Napoli.

Om 14.00 uur is de loting voor de Conference League, waarin ook AZ nog actief is.

