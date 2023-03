Oranje-afvallers Hartman en Frimpong naar Jong Oranje voor oefenduels

Delen via E-mail

Quilindschy Hartman, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch en Kjell Scherpen zijn vrijdag door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen voor de selectie van Jong Oranje voor oefenduels met Noorwegen en Tsjechië. Het viertal viel eerder op de dag af voor het grote Oranje.

Hartman, Frimpong, Gravenberch en Scherpen behoorden eerder tot de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman, maar overleefden de laatste schifting niet. Voor Feyenoorder Hartman is het zijn eerste keer bij Jong Oranje.

Voor Bayer Leverkusen-verdediger Frimpong en Bayern München-middelvelder Gravenberch is Jong Oranje een stapje terug. Frimpong was afgelopen winter met het grote Oranje mee naar het WK in Qatar, maar speelde daar geen minuut.