Ronaldo (38) ook na veelbesproken WK én transfer opgeroepen voor Portugal

Cristiano Ronaldo is vrijdag 'gewoon' geselecteerd voor Portugal. De 38-jarige voetballegende speelde een veelbesproken WK in Qatar en maakte een controversiële transfer naar Saoedi-Arabië, maar de nieuwe bondscoach Roberto Martínez heeft hem wel opgenomen in zijn selectie.

Ronaldo had tijdens het WK in Qatar ruzie met toenmalig bondscoach Fernando Santos. Aanleiding daarvoor was de wisselbeurt van de aanvaller in de laatste groepswedstrijd tegen Zuid-Korea. Ronaldo ging woest naar de kant en verloor zijn basisplaats.

In de achtste finales tegen Zwitserland en in de kwartfinales tegen Marokko moest Ronaldo genoegen nemen met een reserverol. Portugal werd bij de laatste acht uitgeschakeld door de Marokkanen, die uitgroeiden tot de revelatie van het toernooi.

Na de sof kondigde Santos zijn vertrek aan en werd Martínez aangesteld als zijn vervanger. Ondanks het rumoerige WK en de transfer naar Al Nassr uit Saoedi-Arabië houdt de voormalig bondscoach van België vast aan Ronaldo. Ook de andere veteranen Pepe (40) en Rui Patrício (35) zijn geselecteerd.

"Cristiano Ronaldo is een erg betrokken speler", verklaart Martínez de opvallende oproep voor de topscorer aller tijden van Portugal. "Hij brengt ervaring en is een erg belangrijke man voor deze ploeg. Ik kijk niet naar leeftijd."

Portugal speelt op 23 maart de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 in Duitsland. Dan is Liechtenstein in Lissabon de tegenstander. Drie dagen later volgt een uitduel met Luxemburg in deze kwalificatiereeks.

