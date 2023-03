Koeman haalt met Verbruggen, Geertruida en Wieffer drie debutanten bij Oranje

Lutsharel Geertruida, Mats Wieffer en Bart Verbruggen zijn vrijdag opgenomen in de definitieve Oranjeselectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk (24 maart) en Gibraltar (27 maart). Ook Brian Brobbey en Georginio Wijnaldum maken deel uit van het 25-koppige keurkorps van bondscoach Ronald Koeman.

De opvallendste afwezige is Stefan de Vrij, die de afgelopen jaren altijd tot de selectie behoorde als hij fit was. De 31-jarige verdediger is dit seizoen bankzitter bij Internazionale. Teun Koopmeiners, die de laatste wedstrijden van Atalanta miste door een blessure, is er ook niet bij. Ook de al langer geblesseerde Heerenveen-doelman Andries Noppert ontbreekt.