Loting kwartfinales Champions League levert kraker tussen City en Bayern op

De loting voor de kwartfinales van de Champions League heeft vrijdag een titanengevecht opgeleverd. Het Bayern München van Daley Blind, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch en Noussair Mazraoui stuit op Manchester City. Titelverdediger Real Madrid treft Chelsea.

In de halve finales speelt de winnaar van Bayern München-Manchester City tegen de winnaar van Real Madrid-Chelsea. De winnaar van AC Milan-Napoli treedt aan tegen Benfica of Internazionale.

Het Manchester City van Nathan Aké maakte deze week in de achtste finales grote indruk door RB Leipzig met 7-0 te verslaan, met vijf treffers van Erling Haaland. 'The Citizens' wonnen nog nooit de Champions League.

Real Madrid treft met Chelsea opnieuw een Engelse ploeg nadat het in de achtste finales afrekende met Liverpool. Ondanks miljoeneninvesteringen bivakkeren de Londenaren in de middenmoot van de Premier League.

AC Milan-Napoli roept herinneringen op aan de iconische duels tussen deze twee teams uit de jaren tachtig. Op Napoli staat dit seizoen geen maat in de Serie A. Nummer vier AC Milan heeft na 26 duels maar liefst twintig punten minder dan de ploeg die in de groepsfase twee keer de vloer aanveegde met Ajax.

Benfica-Internazionale is voor Nederland interessant voor de coëfficiëntenlijst. Bij een uitschakeling van de Portugese club is de Eredivisie verzekerd van een extra ticket voor de Champions League. Internazionale schoot in de achtste finale Nederland al te hulp door FC Porto te elimineren.

De heenduels in de kwartfinales zijn op 11 en 12 april, een week later zijn de returns. De eerste ontmoetingen in de halve eindstrijd zijn op 9 en 10 mei, waarna een week nadien de terugwedstrijden zijn. De eindstrijd van het 31e Champions League-seizoen is op 10 juni in het Atatürk Olympisch Stadion in Istanboel.