Van reserve bij Sparta tot winnen van Lazio: 'Heel bijzonder wat Mijnans doet'

Sven Mijnans begon het seizoen als bankzitter bij Sparta Rotterdam, maar inmiddels is hij basisspeler bij AZ en schakelde hij met de Alkmaarders Lazio uit in achtste finales van de Conference League. De 23-jarige middenvelder verbaast zichzelf én zijn trainer Pascal Jansen.

"Als ik Sven eruit mag lichten: het is heel bijzonder wat hij doet", zei Jansen donderdag na de 2-1-thuisoverwinning op de nummer drie van de Serie A. "Hij heeft zich razendsnel aangepast en dat zegt iets over zijn talent en persoonlijkheid. Hij voelt aan wat gevraagd wordt en kan dat ook op hoog niveau uitvoeren."

Twee maanden geleden speelde Mijnans nog voor Sparta, dat hem voor ongeveer 2,5 miljoen euro verkocht aan AZ. In de eerste twee wedstrijden dit Eredivisie-seizoen was hij slechts invaller bij de Rotterdammers, maar daarna ging het snel. En die ontwikkeling zet hij door bij AZ.

"Het lijkt heel lang geleden dat ik bij Sparta op de bank zat. Dat is best gek, maar ook fantastisch dat het nu zo goed gaat. Hoe dat kan? Ik ben hier bij AZ op mijn plaats en heb een fantastisch team om me heen. Het is heerlijk spelen met Jordy Clasie en Tijjani Reijnders achter me. De verdediging is comfortabel, de spits is balvast. Daar kun je je als nieuweling zo tussenwurmen en meedraaien."

'Klopt wel dat ik een slangenmens ben'

Met zijn 23 jaar is Mijnans best een laatbloeier. Hij is vijf jaar ouder dan ploeggenoot Wouter Goes, die centraal achterin stond tegen Lazio. Toen Mijnans zelf achttien jaar was, speelde hij nog bij de amateurs van Spijkenisse. Fysiek lijkt hij nog altijd een enorme stap te kunnen zetten, zeker in vergelijking met de spelers donderdag van Lazio. Sparta-aanhanger Hugo Borst noemde Mijnans onlangs in een column "een slangenmens".

"Het klopt wel een beetje dat ik een slangenmens ben", zegt Mijnans. "Je hoeft niet de sterkste te zijn, je kan ook een beetje slim zijn. Ik kan een duel winnen door een bal beter in te schatten dan een tegenstander. Of je geeft net voor een duel al een duwtje. Zo deed ik het ook een keer bij de aanvoerder van Lazio."

Het is voor Mijnans genieten dat hij nu tegen een club als Lazio speelt en ook nog wint. "Dit was prachtig om mee te maken. We hadden met nog veel meer dan 2-1 kunnen winnen. En zondag wacht met FC Twente weer een topwedstrijd. We mogen niet denken dat we dan iets rustiger aan kunnen doen. We moeten er weer staan."