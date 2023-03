Ook Crystal Palace-coach Vieira slachtoffer van ontslaggolf in Premier League

Crystal Palace heeft manager Patrick Vieira ontslagen. De 46-jarige Fransman moet vertrekken wegens de dramatische resultaten van de afgelopen periode.

Crystal Palace kwam in zijn laatste twaalf Premier League-wedstrijden niet tot winst. De club uit Londen is daardoor afgezakt naar de twaalfde plaats, met drie slechts punten meer dan nummer achttien AFC Bournemouth. De nummer achttien, negentien en twintig degraderen aan het einde van de rit uit de Premier League.

"We vinden het jammer dat we deze moeilijke beslissing moesten nemen. Helaas hebben de resultaten van de laatste maand ons in een lastige situatie gebracht. We hebben het gevoel dat er verandering nodig is om onze Premier League-status te behouden", meldt voorzitter Steve Parish op de clubsite van Crystal Palace.