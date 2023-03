Lazio-trainer Sarri vindt dat AZ terecht doorgaat: 'We verloren na 1-1 het geloof'

Lazio-trainer Maurizio Sarri vindt dat zijn team donderdagavond terecht is uitgeschakeld door AZ in de achtste finale van de Conference League. De Alkmaarders zegevierden voor eigen publiek met 2-1 nadat ze eerder in Rome al met die cijfers hadden gewonnen.

"We verdienen het om eruit te gaan", gaf Sarri na afloop toe in gesprek met Sky Sport Italia. De oefenmeester, die zich in de aanloop naar het duel in Alkmaar had beklaagd over de staat van het veld in Alkmaar, zag zijn ploeg na ruim twintig minuten op voorsprong komen via Felipe Anderson. Jesper Karlsson maakte via een fraai schot van afstand al snel gelijk.

"Tot die gelijkmaker zaten we prima in de wedstrijd. Daarna geloofden we er niet meer in. We hadden niet meer de focus die we eerder wel hadden. Mijn gevoel is dat we na de 1-1 al het geloof verloren. Dat was nergens voor nodig, want daarna waren er nog 55 minuten te gaan."

Na de hervatting zorgde Vangelis Pavlidis voor de 2-1, waarmee het tweeluik feitelijk was beslist. Zo strandde Lazio voor de tweede keer dit seizoen in een Europees toernooi na een nederlaag op Nederlandse bodem. Eerder overkwam dat de Europacup II-winnaar van 1999 in november, toen Feyenoord via een 1-0-zege een einde maakte aan het Europa League-avontuur van de Romeinen.

Lazio presteert in de Serie A prima

De zwakke Europese resultaten staan in schril contrast met de verrichtingen van Lazio in de Serie A. De equipe van Sarri staat daarin derde en ligt op koers voor een Champions League-ticket. De tacticus denkt alleen niet dat Lazio goed genoeg is om op meerdere fronten te strijden.

"Dan doel ik niet alleen op het fysieke en het mentale aspect, maar ook op het aantal spelers. Het is duidelijk dat ik er niet zomaar vijf of zes kan vervangen. Dan betalen we direct de tol. Het is niet dat de spelers niet in vorm zijn. Wel zitten ze er aardig doorheen. Maar dat is niet gek, aangezien we sinds januari om de drie of vier dagen moesten spelen. Ik wist dat 'Europa' een probleem zou worden."