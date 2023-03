Applaus na 7-1 raakt Shakhtar Donetsk op bijzondere avond in De Kuip

Trainer Igor Jovicevic van Shakhtar Donetsk is geraakt door het applaus dat tijdens en na afloop van de wedstrijd klonk in De Kuip voor zijn ploeg. De Oekraïense club werd met 7-1 afgedroogd in Rotterdam, maar de coach wilde vooral stilstaan bij het eerbetoon in Rotterdam.

Na de eretreffer van Kevin Kelsy in de 87e minuut klapte een groot deel van De Kuip voor de Oekraïners, die al een jaar in oorlog met Rusland zijn. Na afloop volgde ook applaus voor onder anderen Mykola Matvienko toen die vlak voor de tribunes sprak met Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü.

"Het applaus van het Nederlandse publiek betekent veel voor ons", zei Jovicevic na afloop op zijn persconferentie. "Het was een teken van respect, het was heel symbolisch. We zijn dankbaar voor dat ene doelpunt. We voelen de steun."

De oorlog in Oekraïne werd donderdagavond in De Kuip tastbaar. Zo waren er vooral vrouwelijke journalisten uit Oekraïne naar Rotterdam afgereisd, omdat de mannen een dienstplicht hebben en aan het front vechten.

Ook bij Shakhtar Donetsk laat de oorlog zijn sporen na. De ploeg mag vanwege de vele raketaanvallen niet vanuit Oekraïne vliegen. Daardoor moet Shakhtar weleens 24 uur met de bus reizen voor een uitwedstrijd, zoals vorige week voor de eerste wedstrijd tegen Feyenoord in de Poolse hoofdstad Warschau.

Trainer Igor Jovicevic bedankt de Nederlandse fans voor hun steun. Foto: Getty Images

'Ik bied mijn excuses aan voor dit verlies'

De Kroatische coach Jovicevic wilde de monsternederlaag in De Kuip daar niet allemaal op afschuiven. "Het is duidelijk dat Feyenoord veel beter was. Natuurlijk is het in deze tijden moeilijk voor ons. Het is moeilijk om te trainen en we moeten veel reizen. Maar de oorlog mag geen excuus zijn."

Jovicevic schaamde zich zelfs voor de harde nederlaag in Rotterdam. Bij rust stond het nog 'maar' 3-0. "Ik wil mijn excuses aanbieden aan de Oekraïense fans", begon hij zijn persconferentie. "We hebben er alles aan gedaan, maar alle fouten werden afgestraft. De penalty voor de 3-0 knakte ons. Feyenoord is een geweldige ploeg."

Voor Shakhtar Donetsk komt er zo een einde aan een lang Europees avontuur. De club uit Donetsk begon het Europese seizoen in de groepsfase van de Champions League. Daarin eindigden de Oekraïners in een poule met Real Madrid, RB Leipzig en Celtic als derde.

Vervolgens schakelde Shakhtar in de eerste kncok-outronde van de Europa League de Franse subtopper Stade Rennais uit. Dat deed de dertienvoudig landskampioen zonder Mykhaylo Mudryk, die in januari voor 100 miljoen euro verkocht werd aan Chelsea. Een jaar eerder waren de vele Braziliaanse spelers gevlucht uit Oekraïne vanwege de inval van Rusland.

Feyenoord-aanvaller Oussama Idrissi, die met twee goals uitblonk in De Kuip, was blij met het eerbetoon van de fans van zijn club. "Het is verschrikkelijk wat zij meemaken. Ik hoop dat er voor hen snel mooiere tijden aanbreken."