Monsterzege geeft Feyenoord boost richting Klassieker tegen Ajax: 'Heel prettig'

Het zelfvertrouwen van Feyenoord heeft met de monsterzege op Shakhtar Donetsk (7-1) een boost gekregen richting De Klassieker tegen Ajax. Zondag staan de twee aartsrivalen in Amsterdam tegenover elkaar in de strijd om de landstitel.

"Dit helpt zeker", zei trainer Arne Slot na afloop van de 7-1 overwinning in De Kuip, waarmee Feyenoord de kwartfinales van de Europa League bereikte. "Spelen op donderdagavond is geen voordeel als je op zondag moet spelen, laat staan als een sterke ploeg als Ajax de volgende tegenstander is."

"Maar als het dan toch moet gebeuren, is het heel prettig dat je op donderdag met zo'n zege van het veld stapt", vervolgde de succescoach van Feyenoord. "Dit geeft veel vertrouwen richting zondag. Al moet ik ook zeggen dat we deze wedstrijd daar niet voor nodig hadden, omdat we al veel zelfvertrouwen hadden."

Slot denkt dat Feyenoord sterk voor de dag moet komen om Ajax zondag in eigen huis te verslaan. De coach wijst op de opmars van de regerend landskampioen onder John Heitinga, die in januari de ontslagen Alfred Schreuder opvolgde.

Met Heitinga aan het roer won Ajax al zijn zeven competitiewedstrijden. "Het Ajax van Heitinga is terug bij het begin van Alfred Schreuder", refereert Slot aan de sterke start van Schreuder. "Toen speelden ze ook goed en haalden ze goede resultaten."

Feyenoord verdedigt in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van drie punten op de Amsterdamse nummer twee. Daarna zijn er nog acht duels te spelen en begint het aftellen naar de titel. Feyenoord werd in 2017 voor het laatst landskampioen.

Stand boven in Eredivisie 1. Feyenoord 25-58 (+33)

2. Ajax 25-55 (+45)

3. AZ 25-53 (+23)

4. PSV 25-52 (+32)

Slot rekent op uitgevallen López

Slot zegt in de wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk pas vanaf de 4-0 van Oussama Idrissi in de 49e minuut rekening te hebben gehouden met De Klassieker tegen Ajax. Hij haalde toen onder anderen clubtopscorer Santiago Giménez en Sebastian Szymanski naar de kant.

Na de 7-0 van Danilo halverwege de tweede helft gaf Slot het sein aan zijn ploeg om de wedstrijd rustig uit te spelen om blessures te voorkomen. Dat was toen al te laat voor linksback Marcos López. De vervanger van de zieke Quilindschy Hartman viel na 57 minuten spelen uit.

Slot denkt dat de blessure van López meevalt en dat de Peruaan zondag inzetbaar is. Of dat ook voor Hartman geldt, kon Slot niet zeggen. De linksback, die vrijdag hoort of hij bij de definitieve selectie van Oranje zit, meldde zich donderdagochtend af met griepklachten.