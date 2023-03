AZ durft te dromen van groter Europees succes: 'Missie is nog niet voorbij'

De overtuigende zege op Lazio donderdag in de achtste finales van de Conference League prikkelt de gedachte bij AZ dat de club nog veel verder kan komen. De Alkmaarders waren thuis beter dan de nummer drie van de Serie A (2-1), nadat vorige week in Rome ook al met 1-2 was gewonnen.

"We hadden vandaag met veel meer dan 2-1 kunnen winnen", vertelde Tijjani Reijnders, die twee keer op de paal schoot, kort na het laatste fluitsignaal. "En dat zegt veel over waar we toe in staat zijn."

Toen vorige maand Lazio uit de koker kwam als tegenstander, leek het eind van het Europese seizoen nog in zicht voor AZ. "Ik dacht ook: Zó, dat wordt wat. Lazio was zeker niet de minste club die we konden loten", zei Reijnders. "Maar we hadden wel het vertrouwen dat we door konden gaan. Dat hebben we ook laten zien. En nu groeit het vertrouwen weer."

Vorige week in Rome was AZ niet echt sterker dan Lazio, maar in Alkmaar was er maar een ploeg die verdiende door te gaan, zag ook trainer Pascal Jansen. De Eredivisionist boog door goals van Jesper Karlsson en Vangelis Pavlidis een 0-1-achterstand om en kwam daarna niet meer in de problemen.

"Er zijn niet veel mensen die dit verwacht hadden van ons, maar we hebben het wel voor mekaar gekregen", zei Jansen na afloop op de persconferentie. "Mooi dat we dit niveau kunnen aantikken."

'Wie het ook wordt, laat maar komen'

AZ schakelde met Lazio een van de sterkste Conference League-clubs uit. Met clubs als Anderlecht, Union Saint-Gilloise en Lech Poznan nog in het toernooi kan de Alkmaarse formatie in de kwartfinales zomaar een op papier mindere tegenstander loten dan de tweevoudig Italiaans landskampioen.

"Nee, het hoeft hierna zeker niet klaar te zijn", zei Jansen. "Ik snap dat de jongens nu vol bravoure zeggen: wie het ook wordt, laat maar komen."

De gedachte dat er nog veel meer mogelijk is, temperde de vreugde na afloop bij de spelers. "We zijn blij en genieten, maar het moet niet te uitbundig", zei Reijnders. "We hebben nog niets. Als we er in de kwartfinales uitvliegen, is deze zege op Lazio niet heel veel waard geweest. We willen meer."

Eerder op de avond excelleerde Feyenoord in De Kuip tegen Shakhtar Donetsk (7-1) in de achtste finales van de Europa League, waardoor beide Nederlandse clubs Europees actief blijven.

Vrijdag om 13.00 uur is de loting voor de kwartfinales van de Europa League met Feyenoord. Een uur later gaat AZ de koker in voor de Conference League-loting.

