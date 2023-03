Sporting stunt via wereldgoal en penalty's tegen Arsenal en bereikt kwartfinales EL

Sporting CP heeft donderdag voor een stunt gezorgd in de kwartfinales van de Europa League. De Portugezen versloegen Arsenal via penalty's, nadat zowel de heenwedstrijd als de return in 1-1 was geëindigd.

Arsenal kwam in de negentiende minuut op voorsprong via Granit Xhaka. De Zwitser benutte de rebound nadat Sporting-doelman Antonio Adán een inzet van Gabriel Martinelli nog had gekeerd.

Na iets meer dan een uur kwam Sporting via een schitterende goal op gelijke hoogte. Pedro Gonçalves zag Arsenal-keeper Aaron Ramsdale iets te ver voor zijn doel staan en schoot vanaf de middenlijn raak.

Beide ploegen kwamen niet meer tot scoren in de reguliere speeltijd, waardoor er een verlenging aan te pas moest komen. Daarin raakte Leandro Trossard al snel de paal namens Arsenal en redde Adán op spectaculaire wijze op een inzet van Gabriel.

In de slotfase van de verlenging kreeg Sporting-middenvelder Manuel Ugarte zijn tweede gele kaart van scheidsrechter Antonio Mateu Lahoz, waarna niet meer werd gescoord. In de beslissende penaltyreeks bleek Arsenal uiteindelijk de sterkste: 5-3. Jeremiah St. Juste benutte een van de strafschoppen voor Sporting.

De wedstrijd tussen Arsenal en Sporting was van groot belang voor Nederland met het oog op de coëfficiëntenlijst van de UEFA. Bij uitschakeling van Sporting in de achtste finales zou de Eredivisie minimaal als zesde eindigen in de periode 2018-2023. In dat geval had Nederland vanaf 2024 met zeker twee clubs aan de Champions League mogen deelnemen.

Achtste finales Europa League Fenerbahçe- Sevilla 1-0 (0-2)

1-0 (0-2) Feyenoord -Shakhtar Donetsk 7-1 (1-1)

-Shakhtar Donetsk 7-1 (1-1) Real Betis- Manchester United 0-1 (1-4)

0-1 (1-4) SC Freiburg- Juventus 0-2 (0-1)

0-2 (0-1) Ferencváros- Bayer Leverkusen 0-2 (0-2)

0-2 (0-2) Real Sociedad- AS Roma 0-0 (0-2)

0-0 (0-2) Union Saint-Gilloise -Union Berlin 3-0 (3-3)

-Union Berlin 3-0 (3-3) Arsenal-Sporting CP* 1-1 (1-1) * wint na penalty's

Karsdorp valt uit bij AS Roma

Ook AS Roma bereikte de kwartfinales in de Europa League. De ploeg van coach José Mourinho speelde met 0-0 gelijk bij Real Sociedad, maar had de heenwedstrijd met 2-0 gewonnen. Rick Karsdorp viel met een bebloed gezicht uit na een botsing met Sociedad-doelman Sergio Rico. Georginio Wijnaldum speelde de hele wedstrijd mee.

Bayer Leverkusen rekende over twee duels af met Ferencváros. De Duitsers klopten de Hongaren via goals van Moussa Diaby en Amine Adli met 0-2, nadat ze de heenwedstrijd al met 2-0 hadden gewonnen. Bij Leverkusen stonden Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker in de basis en viel Timothy Fosu-Mensah in de slotfase in.