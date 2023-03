Oranjekandidaat Verbruggen en Anderlecht schakelen Villarreal uit in Europa

Anderlecht heeft zich donderdag geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. De ploeg van de Nederlandse doelman Bart Verbruggen schakelde Villarreal uit. Ook coach John van den Brom en Lech Poznan bekeren verder in Europa.

Het werd een spannende return tussen Villarreal en Anderlecht. Nadat de twee ploegen in Brussel met 1-1 hadden gelijkgespeeld, trok Anderlecht in het uitduel met 0-1 aan het langste eind. Islam Slimani tekende in de 73e minuut voor de enige goal van de wedstrijd.

Anderlecht-doelman Verbruggen hield zijn doel schoon. De twintigjarige Nederlander had zich in de vorige ronde ontpopt als held van de Belgische club door in de penaltyreeks tegen Ludogorets drie strafschoppen te stoppen. Bondscoach Ronald Koeman beloonde hem prompt met een plek in de voorselectie van Oranje.

Van den Brom heeft zich met Lech Poznan eveneens geplaatst voor de kwartfinales van de Conference League. De Polen wonnen eerder op de avond met 0-3 bij Djurgardens. De ploeg van Van den Brom had thuis al met 2-0 afgerekend met de Zweedse formatie.

Assist Rosario bij Nice

Oud-PSV'er Pablo Rosario toonde zijn waarde voor OGC Nice. De enkelvoudig Oranje-international leverde een assist af bij de 3-1-zege op FC Sheriff Tiraspoll. De Fransen hadden uit met 0-1 gewonnen en staan daarmee in de kwartfinales.

Ook Fiorentina, FC Basel en West Ham United plaatsten zich bij de laatste acht van de Conference League. Fiorentina schakelde Sivasspor uit in een uiterst tumultueus duel. FC Basel won via penalty's van Slovan Bratislava. West Ham had geen kind aan AEK Larnaca.

KAA Gent had dinsdag al afgerekend met Istanbul Basaksehir, terwijl AZ donderdag knap Lazio uitschakelde. Daarmee zijn alle acht kwartfinalisten van de Conference League bekend. De loting is vrijdag om 14.00 uur.