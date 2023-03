Feyenoord maakt indruk tegen Shakhtar: 'Maar 10-0 ging niet door ons hoofd'

Feyenoord was in de wolken na de indrukwekkende 7-1 tegen Shakhtar Donetsk donderdag in de achtste finales van de Europa League. Trainer Arne Slot sprak van een van de beste wedstrijden onder zijn leiding, al namen de Rotterdammers volgens Oussama Idrissi in de slotfase bewust wat gas terug om de tegenstander niet te vernederen.

Slot kon zijn ogen bijna niet geloven. De trainer zag zijn ploeg in De Kuip kans na kans verzilveren tegen Shakhtar, terwijl Feyenoord normaal gesproken ongelooflijk veel mogelijkheden nodig heeft om te scoren. Vaak viel het winnende doelpunt pas in de slotfase.

Donderdag was alles anders. Bij rust stond het al 3-0 voor Feyenoord en na de onderbreking liepen de Rotterdammers zelfs uit naar 7-1, wat tot euforische taferelen in De Kuip leidde. "We zijn uiterst effectief geweest. Alles vloog er zo'n beetje in", zei een enigszins verbouwereerde Slot na afloop op zijn persconferentie.

Volg nieuws over Feyenoord Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

Slot vertelde dat hij een van zijn beste wedstrijden als trainer van Feyenoord gezien had. Hij is sinds de zomer van 2021 coach van Feyenoord. "Ik heb vandaag ongelooflijk veel goede dingen gezien. Maar ik was wel verbaasd dat het zo makkelijk ging."

Slot had wel een verklaring voor de vernedering. "Hun weerstand en intensiteit in de competitie liggen lager dan vanavond. Daar is een verschrikkelijke reden voor en dat weten we allemaal. Ik vond ze alsnog beter voor de dag komen dan vorige week." In Warschau eindigde de eerste wedstrijd vorig week in 1-1.

Trainer Arne Slot was een blij man op de persconferentie. Foto: Pro Shots

'Ik heb niemand over 10-0 gehoord'

Na de 7-0 van Danilo in de 67e minuut scandeerde het uitzinnige publiek in De Kuip dat Feyenoord moest doorgaan tot de 10-0. Maar juist toen nam de thuisploeg wat gas terug met het oog op De Klassieker van zondag tegen Ajax.

Volgens uitblinker Idrissi, die de 4-0 en 5-0 maakte, is een 10-0 nooit het doel geweest. "Het heeft geen moment door onze hoofden gespookt. Ik heb er in elk geval niemand over gehoord. We wilden het niet te bont maken. Dat is een vorm van respect."

Voor Idrissi waren zijn twee prachtgoals een welkome opsteker na een periode vol twijfels. Onlangs zei de aanvaller dat zijn voeten niet deden wat zijn hoofd wilde. Twee weken geleden maakte hij het winnende doelpunt in de moeizaam gewonnen wedstrijd tegen FC Groningen (1-0).

Slot wees Idrissi aan als man van de wedstrijd. "Er waren heel veel spelers goed, maar het was fijn om te zien dat bij Idrissi zijn rendement niet alleen in assists, maar ook in goals zat. Die goals zag ik wel eerder, maar dan in een ander shirt."