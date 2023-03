AZ wint opnieuw van Lazio en staat na negen jaar weer in Europese kwartfinales

AZ heeft donderdag voor het eerst in negen jaar de kwartfinales van een Europees toernooi gehaald. Na de 1-2-overwinning vorige week in Rome werd Lazio in de return in Alkmaar weer met 2-1 verslagen in de achtste finales van de Conference League.

In 2014 haalde AZ de kwartfinales van de Europa League door Anzhi met veel moeite uit te schakelen. Tegen de nummer drie van de Italiaanse Serie A ging het donderdag veel overtuigender, al kwam de uitploeg wel snel op een 0-1-voorsprong. Felipe Anderson scoorde in de 21e minuut.

Zeven minuten later tekende Jesper Karlsson met een prachtig schot van afstand voor de 1-1. Daarna was de Zweed in de 62e minuut aangever bij de 2-1 van Vangelis Pavlidis.

AZ kreeg daarna veel kansen om met grotere cijfers te winnen, maar 2-1 was meer dan genoeg om door te gaan. Eerder op de avond excelleerde Feyenoord in De Kuip tegen Shakhtar Donetsk (7-1) in de achtste finales van de Europa League, waardoor beide Nederlandse clubs Europees actief blijven.

Vrijdag om 13.00 uur is de loting voor de kwartfinales van de Europa League met Feyenoord. Een uur later gaat AZ de koker in voor de Conference League-loting.

Lazio spaart spelers voor stadsderby

Lazio wacht zondag de belangrijke stadsderby tegen AS Roma en dat was donderdagavond tegen AZ terug te zien in de opstelling. 65-voudig Spaans international Pedro werd gespaard, evenals zijn landgenoot Luis Alberto.

AZ begon uiteraard wel in de sterkst mogelijke opstelling in het AFAS Stadion, dat voor het eerst deze Europese campagne was uitverkocht. Topscorer Pavlidis stond in de punt en kreeg in de zeventiende minuut de eerste kans. De Griek kopte een voorzet van Jens Odgaard voorlangs.

Er leek weinig aan de hand voor AZ, maar na 21 minuten was het ineens 0-1 voor Lazio. Mattia Zaccagni kreeg alle ruimte en vond Felipe Anderson. De Braziliaan scoorde met een laag schot in de korte hoek (0-1).

Zeven minuten later was er al een antwoord van AZ. Karlsson dribbelde op aan de linkerkant en schoot de bal vervolgens van zo'n 25 meter schitterend in de verre hoek (1-1).

De gelijkmaker was verdiend en AZ had voor rust zelfs recht op meer. Tijjani Reijnders en Pavlidis probeerden het van afstand en in de laatste seconden van de eerste helft maakte Karlsson bijna zijn tweede.

Reijnders raakt twee keer de paal

Tien minuten na rust was AZ weer dicht bij de 2-1. Reijnders haalde uit en zag zijn schot op de paal eindigen. Het wachten was op de bevrijdende tweede goal van de thuisploeg en in de 62e minuut was het zover. Een flitsende aanval kwam bij Karlsson, die teruglegde op Pavlidis. Met een laag schot maakte de Griek zijn elfde Europese goal in zijn carrière voor AZ (2-1).

Vlak na de 2-1 had AZ het al kunnen afmaken. Odgaard raakte de paal en een poging van Sven Mijnans ging voorlangs.