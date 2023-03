Bizarre beelden uit Turkije: Fiorentina-speler in gezicht geslagen door supporter

Het Conference League-duel tussen Sivasspor en Fiorentina is donderdag ontsierd door wangedrag van een supporter. Een fan van de Turkse ploeg liep in de slotfase het veld op en sloeg Fiorentina-middenvelder Alessandro Bianco hard in het gezicht.

Het schokkende incident vond in de 89e minuut plaats na het doelpunt van Gaetano Castrovilli, die daarmee de stand van 1-4 op het scorebord zette. De supporter betrad het veld en sloeg de twintigjarige Bianco hard in het gezicht.

Na afloop bleef Bianco niet op het veld staan om het bereiken van de laatste acht van de Conference League te vieren. Vanuit de kleedkamer deelde hij een foto met bloed rond zijn neus en lip. Volgens zijn coach Vincenzo Italiano heeft hij bovendien zijn neus gebroken.

"Ik ben heel boos", reageerde Italiano tegen Turkse media. "Ik walg hiervan. Het is echt gênant. Ondanks de overwinning kan ik op dit moment nergens aan denken. Hij is pas twintig."

In Turkije ging het donderdag op meerdere velden mis. Ook bij het Europa League-duel tussen Fenerbahçe en Sevilla was er sprake van van wangedrag van het thuispubliek. Supporters gooiden aanstekers richting Sevilla-keeper Marko Dmitrovic, die recent ook al werd aangevallen door een PSV-fan.

Fiorentina schakelde in de voorrondes van de Conference League FC Twente uit en is in de kwartfinales mogelijk de tegenstander van AZ. De Alkmaarders bereikten donderdag de laatste acht door Lazio te verslaan.