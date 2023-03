Sevilla-doelman Dmitrovic opnieuw slachtoffer van wangedrag supporters

Sevilla-doelman Marko Dmitrovic is donderdag in de Europa League opnieuw slachtoffer geworden van wangedrag vanaf de tribunes. De Serviër werd in de uitwedstrijd tegen Fenerbahçe bekogeld met aanstekers door supporters van de Turkse club.

Dmitrovic werd vroeg in de tweede helft op zijn hoofd geraakt door de aanstekers. De keeper moest zelfs even gehecht worden.

Zijn ploeggenoot Ivan Rakitic liet de aanstekers vervolgens aan scheidsrechter Michael Oliver zien. Uiteindelijk kon Dmitrovic verder en speelde hij de wedstrijd uit.

Het was het tweede vervelende incident voor Dmitrovic in korte tijd. Precies een maand geleden werd hij in de uitwedstrijd tegen PSV in de zestiende finales van de Europa League aangevallen door een supporter van de Eindhovense club.

De supporter stormde in de slotfase het veld op bij een 1-0-voorsprong van PSV. De man wilde Dmitrovic in zijn rug aanvallen, maar de keeper verweerde zich kranig en werkte de toeschouwer naar de grond.

Ondanks het incident in Istanboel bereikte Sevilla de kwartfinales van de Europa League. De Spanjaarden verloren de return in Turkije weliswaar met 1-0, maar ze hadden de heenwedstrijd in Spanje met 2-0 gewonnen.

