Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Feyenoord en AZ in de kwartfinales

Met Feyenoord en AZ heeft Nederland nog twee troeven over in Europa. Feyenoord gaat vrijdag de koker in voor de kwartfinales van de Europa League, AZ voor de Conference League. We zetten de mogelijke tegenstanders op een rij.

Naast Feyenoord zijn ook AS Roma, Bayer Leverkusen, Union Saint-Gilloise, Juventus, Sevilla, Sporting CP en het Manchester United van Erik ten Hag van de partij in de kwartfinales van de Europa League.

Bij de laatste acht is er een 'vrije loting' en dus kan Feyenoord elke overgebleven club loten. Feyenoord wacht dus mogelijk een kraker tegen grootmachten als Manchester United of Juventus. Ook een herhaling van de Conference League-finale van vorig jaar (tegen AS Roma) is mogelijk.

Er wordt ook direct geloot voor de halve finales en de finale. Zo kent Feyenoord, dat donderdag met klinkende cijfers met Shakhtar Donetsk afrekende, vrijdag de route richting de finale in de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

De loting van de Europa League begint vrijdag om 13.00 uur op het UEFA-kantoor in het Zwitserse Nyon. De wedstrijden in de kwartfinales worden op 13 en 20 april afgewerkt.

De mogelijke tegenstanders van Feyenoord Manchester United

Juventus

Sevilla

Sporting CP

AS Roma

Bayer Leverkusen

Union Saint-Gilloise

AZ mogelijk tegen Anderlecht of Fiorentina

Een treetje lager bereikte AZ de kwartfinales van de Conference League. De Alkmaarders wonnen in eigen huis opnieuw van Lazio en plaatsten zich voor het eerst sinds 2014 voor de kwartfinales van een Europees toernooi.

Naast AZ voegden ook KAA Gent, Lech Poznan, Fiorentina, FC Basel, OGC Nice, Anderlecht en West Ham United zich bij de laatste acht. Voor de loting van de Conference League gelden dezelfde regels als bij de Europa League. De loting begint om 14.00 uur.

Ook de loting van de Champions League vindt vrijdag plaats. Om 12.00 uur gaan Real Madrid, Napoli, Manchester City, Internazionale, Bayern München, AC Milan, Chelsea en Benfica de koker in. Ook bij die loting wordt er direct geloot tot de eindstrijd.