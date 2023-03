Ten Hag en United winnen dankzij prachtgoal Rashford en zijn kwartfinalist in EL

Manchester United heeft probleemloos de kwartfinales van de Europa League bereikt. Na de 4-1-zege van vorige week tegen Real Betis won de ploeg van coach Erik ten Hag donderdag met 0-1 in Spanje.

Na de ruime overwinning op Old Trafford stond Manchester United al met één been in de kwartfinales. Betis probeerde het in de return nog wel en was in de elfde minuut dicht bij de 1-0 toen de 41-jarige Joaquín van afstand op de paal schoot.