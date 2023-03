Feyenoord kent droomavond tegen Shakhtar en is kwartfinalist in Europa League

Feyenoord heeft donderdag op indrukwekkende wijze de kwartfinales van de Europa League bereikt. De ploeg van trainer Arne Slot veegde in de return in Rotterdam de vloer aan met Shakhtar Donetsk, nadat de eerste wedstrijd in Warschau nog in 1-1 was geëindigd: 7-1.

Bij rust stond Feyenoord al met 3-0 voor. Santiago Giménez opende na een fraaie passeeractie in de negende minuut de score in De Kuip, waarna aanvoerder Orkun Kökçü een kwartier later met een afstandsschot de voorsprong verdubbelde.

Feyenoord ontsnapte vervolgens aan de aansluitingstreffer toen Shakhtar Donetsk met een fraaie uithaal de lat raakte. Kökçü maakte aan alle spanning een einde door op slag van rust een penalty te benutten.

Na de onderbreking stal Oussama Idrissi de show met twee prachtige afstandsschoten. Alireza Jahanbakhsh liet de doelman van Shakhtar Donetsk ook kansloos met een uithaal. Danilo maakte in de 67e minuut een surrealistische 7-0. In de slotfase redde Shakhtar Donetsk de eer met de 7-1 van Kevin Kelsey.

Zo staat Feyenoord voor het eerst sinds de UEFA Cup-winst in 2002 bij de laatste acht van de Europa League, het tweede clubtoernooi van Europa. De Rotterdammers reikten vorig jaar tot de finale van de nieuw geïntroduceerde Conference League.

De loting voor de kwartfinales en halve finales van de Europa League vindt vrijdag om 13.00 uur plaats op het UEFA-kantoor in het Zwitserse Nyon. Naast Feyenoord zijn Juventus, Manchester United en Sevilla al zeker van de laatste acht. Later op de avond volgen de vier resterende teams.

Voor Feyenoord is de overtuigende zege in Europa een grote opsteker richting De Klassieker tegen Ajax, die zondag op het programma staat. De koploper in de Eredivisie verdedigt in de Johan Cruijff ArenA een voorsprong van drie punten op de Amsterdamse nummer twee.

Feyenoord kon donderdag zeven keer juichen in De Kuip. Foto: ANP

Kökçü zet Feyenoord op goede spoor

Feyenoord verzuimde vorige week in Warschau afstand te nemen van Shakhtar Donetsk, wat tot een ontevreden gevoel bij Slot leidde. Het gebrek aan killersinstinct had zijn ploeg opgebroken tegen de door oorlog verscheurde topclub uit Oekraïne, zei hij na afloop.

In de return in De Kuip zag Slot alles uitkomen. Met Gernot Trauner (voor Marcus Pedersen) en Marcos López (voor de zieke Quilindschy Hartman) sloeg Feyenoord genadeloos toe. De Rotterdammers lieten de ploeg die eerder dit seizoen Real Madrid op een gelijkspel had gehouden eruitzien als een modale Eredivisie-club.

Na negen minuten spelen was het al raak. Jahanbakhsh vond Giménez in de tegenaanval en de Mexicaan legde met een passeeractie twee verdedigers van Shakhtar Donetsk in de luren, om vervolgens verwoestend met links uit te halen: 1-0.

Feyenoord had de smaak te pakken en kwam een kwartier later op 2-0. Na een onderschepping van Lutsharel Geertruida belandde de bal bij Kökçü, die met een geplaatst schot in de verre hoek zijn ploeg richting de kwartfinales bracht.

Het werd vervolgens alleen maar mooier voor Feyenoord. Georgiy Sudakov raakte met een geweldige uithaal nog wel de lat voor Shakhtar Donetsk, maar vervolgens bracht Kökçü de marge naar drie. Hij benutte koelbloedig een strafschop nadat Shakhtar Donetsk hands had gemaakt bij een voorzet van López.

Oussama Idrissi stal de harten van het Feyenoord-publiek met twee prachtgoals. Foto: Getty Images

Idrissi maakt avond nog mooier

Ook met De Klassieker in aantocht nam Feyenoord na rust geen moment gas terug. Stoppen met scoren deed de thuisploeg ook niet. Vier minuten na de onderbreking was het al raak. Idrissi krulde de bal vanaf de linkerkant op karakteristieke wijze met zijn rechterbeen in de verre hoek: 4-0.

Met zijn prachtgoal had Idrissi duidelijk vertrouwen getankt, want tien minuten later was hij opnieuw trefzeker. Zijn 5-0 was identiek aan zijn 4-0. Opnieuw ging de bal vanaf de linkerkant naar de rechterbovenhoek, al kreeg hij nu hulp van de lat.

Slot had toen al Giménez en Szymanski naar de kant gehaald met het oog op de titanenstrijd met Ajax. Ook nadat Idrissi was gewisseld, vond Feyenoord eenvoudig het net. Jahanbakhsh tilde de marge in de 64e minuut met een afstandsschot naar zes.

Toen invaller Danilo drie minuten later met een schot ook trefzeker was, scandeerden de fans in De Kuip dat het 10-0 moest worden. Zo ver kwam het niet. Kelsy maakte in de 87e minuut nog de eretreffer voor Shakhtar, wat tot een hartverwarmend applaus in De Kuip leidde.

Na een prachtige avond met zeven doelpunten overtrof Feyenoord weer eens alle verwachtingen in Rotterdam, in een seizoen waarin Feyenoord sowieso iedereen verbluft. Een betere generale voor De Klassieker tegen Ajax had de club die droomt van de eerste landstitel sinds 2017 zich niet kunnen wensen.