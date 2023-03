AZ begint met Sugawara aan Conference League-return, Lazio spaart spelers

AZ begint donderdag zonder verrassingen aan de return tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League. Rechtsback Yukinari Sugawara keert in het AFAS Stadion terug in het elftal, nadat hij zaterdag tegen FC Groningen geschorst was. Lazio spaart een aantal spelers.

De basisplaats van Sugawara gaat ten koste van Fedde de Jong, die tegen FC Groningen zijn basisdebuut maakte. De negentienjarige De Jong begint op de bank, waarop ook Sam Beukema zit.

Beukema maakte tegen Groningen als invaller zijn rentree na lang blessureleed. Maar ook nu de verdediger weer fit is, kiest AZ-trainer Pascal Jansen centraal achterin voor Wouter Goes.

Bij Lazio staat Ivan Provedel op doel. Hij is eerste doelman van de Italianen, maar in de heenwedstrijd vorige week tegen AZ werd hij gespaard door Maurizio Sarri. De trainer koos toen voor Luís Maximiano.

Toch kiest Sarri, die zondag met Lazio de belangrijke stadsderby tegen AS Roma wacht, er ook in Alkmaar voor niet in de sterkst mogelijke formatie te beginnen. 65-voudig Spaans international Pedro, die jaren voor FC Barcelona speelde, zit op de bank. evenals zijn landgenoot Luis Alberto. Aanvoerder Ciro Immobile ontbreekt net als vorige week door een blessure.

Foto: NU.nl

AZ kan na negen jaar weer laatste acht halen

AZ tegen Lazio begint donderdag om 21.00 uur in het AFAS Stadion. De wedstrijd staat onder leiding van de Sloveense scheidsrechter Matej Jug.

De Alkmaarders wonnen vorige week met 1-2 in Rome. In het AFAS Stadion moeten ze nu minimaal gelijkspelen om door te gaan. Bij een verschil van een doelpunt in het voordeel van Lazio wordt er verlengd.

Het kan de eerste keer worden sinds 2014 dat AZ de laatste acht van een Europees toernooi haalt. Destijds strandde de club onder leiding van Dick Advocaat in de kwartfinales van de Europa League tegen Benfica.