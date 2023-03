Het gebeurde achttien jaar geleden voor het laatst: Feyenoord dat Ajax verslaat in de ArenA. Nu de Rotterdammers (tot dusver) een topseizoen kennen en de Amsterdammers niet, lijkt de kans op een Feyenoord-zege in de Klassieker groter dan in de afgelopen jaren. Zij die de 1-2-overwinning in 2005 van dichtbij meemaakten vertellen over toen en nu.

Jan Dirk Stouten weet nog precies hoe hij zich voelde in de rust van de Klassieker van achttien jaar geleden. Maar als radiocommentator van Rijnmond kon hij dat op dat moment even niet uiten. "Als pers moest ik in de ArenA naar dezelfde toiletten als de toeschouwers. Dat is prima, maar daardoor stond ik, bij een 0-1-voorsprong halverwege voor Feyenoord, tussen de Ajacieden."

Stouten schiet in de lach als hij eraan terugdenkt. "Als verslaggevers onderling praat je dan maar even niet over hoe geweldig je het vindt. Die Amsterdammers waren allemaal boos en teleurgesteld."

Het was een bijzondere situatie voor Stouten, die tot 2016 bijna elke wedstrijd van Feyenoord van commentaar voorzag. En het werd in de jaren erna alleen maar bijzonderder. Feyenoord stond bijna nooit voor halverwege een Klassieker in de ArenA. Laat staan dat gewonnen werd. Het gebeurde deze eeuw maar twee keer: in 2001 (3-4) en dus en op die 28e augustus 2005 (1-2), dankzij goals van Dirk Kuijt en Salomon Kalou.

Stouten graaft in zijn geheugen: "Ja, ik zie die goals van Kuijt en Kalou nog wel voor me, die twee waren ook echt een klasse apart in dat elftal. Het was verder geen topseizoen en dus is het best bijzonder dat we juist toen wonnen in de ArenA. Dat kun je denk ik ook wel horen in het radioverslag."

28-08-2005: Ajax-Feyenoord 1-2 (0-1)

16. Kalou 0-1, 47. Kuijt 0-2, 79. Charisteas 1-2.

Geel: Grygera en Trabelsi (Ajax), Paauwe (Feyenoord)

Rood: Snoyl (73. twee keer geel)

Opstelling Ajax: Vonk; Trabelsi, Grygera, Escudé (75. Boukhari), Emanuelson; De Jong (55. Rosales), Maduro, Sneijder; Pienaar, Rosenberg (46. Charisteas), Babel.

Opstelling Feyenoord: Lodewijks; Östlund, Greene, Bahia, Snoyl; Ghaly, Paauwe, Pardo (46. De Graaf); Boussaboun (75. Bosschaart), Kuijt, Kalou (70. Leonardo).

Salomon Kalou schiet Feyenoord in de zestiende minuut op een 0-1-voorsprong. Foto: Pro Shots

'We werkten keihard en waren dodelijk effectief'

De verbazing klinkt af en toe inderdaad door als je het commentaar van Stouten terugluistert. "Over een half uur gaan we in een polonaise naar de perskamer", roept hij in de zestigste minuut. "Althans, als Feyenoord hier wint. Ik durf het nog bijna niet te geloven, maar het kan."

Een half uur later stonden de Feyenoord-spelers daadwerkelijk onder een vak vol uitfans (die mochten toen nog komen) de overwinning te vieren. "Feyenoord heeft op zijn Rotterdams fantastisch standgehouden", klonk het op Radio Rijnmond. En bij de spelers was de euforie niet minder groot. "De Klassieker winnen op vijandelijk gebied is een van die mooiste dingen die je kunt meemaken", zei Feyenoord-verdediger Patrick Paauwe vlak na de wedstrijd.

Paauwe speelde op dat moment al jaren bij de club. Hij was kampioen geworden met Feyenoord in 1999 en won drie jaar later de UEFA Cup met de Rotterdammers. Maar veel andere namen in de ploeg van trainer Erwin Koeman - Alexander Östlund, Hossam Ghaly en Ferne Snoyl - bleven niet lang bij Feyenoord. Voorin naast Kuijt en Kalou stond Ali Boussaboun, die net was overgekomen van NAC Breda.

"Ik moest van kant van wisselen met Kalou, omdat ik Ajax-rechtsback Hatem Trabelsi onschadelijk moest maken. Ja, zo heb ik aardig wat meters gemaakt die middag. Dat weet ik allemaal nog wel", vertelt de inmiddels 43-jarige Boussaboun. "Ajax had meer balbezit, maar wij werkten keihard en waren dodelijk effectief. Wat wil je ook met Kuijt en Kalou. Die hebben daarna in de Europese top gespeeld."

In de dagen die volgden merkte Boussaboun wat de winst in de Klassieker had losgemaakt. "Ik stond te tanken toen ineens allemaal mensen naar me toe kwamen om te vertellen hoe blij ze waren. Prachtig. Als Hagenees wilde ik altijd graag van Ajax winnen, waar ik ook speelde. En als dat dan met Feyenoord lukt in de ArenA, is dat natuurlijk helemaal mooi om mee te maken."

Ali Boussaboun (rechts) tijdens de Klassieker van 2005 in de ArenA. Foto: Pro Shots

'Een collega wenste me sterkte'

Boussaboun bleef tot januari 2007 bij Feyenoord. Hij kwam daarna uit voor clubs als FC Utrecht NAC, ADO Den Haag en het Qatarese Al-Wakrah en werkt nu als analist voor ESPN. Na hem speelden nog honderden spelers voor Feyenoord, maar die slaagden er niet in te winnen in de ArenA. Sinds 2005 werd zeventien keer verloren in Amsterdam en dan waren er ook nog twee gelijke spelen.

Stouten kent de pijnlijke cijfers. "Ik dacht laatst eens terug aan de edities met Ronald Koeman als Feyenoord-trainer, zo'n tien jaar geleden", vertelt de Rotterdammer, die tegenwoordig werkt als presentator en dagvoorzitter. "Destijds had Feyenoord een aardige selectie en werd er ook best aardig gespeeld in de ArenA. Maar winnen, ho maar. Dat zorgde voor een soort moedeloosheid."

Dat gevoel zat diep, weet Stouten. "Als radioverslaggever was het altijd mooi een topduel te verslaan. Het is ook een mooi vak. Maar voor een Klassieker in de ArenA kwam het weleens voor dat een collega me sterkte wenste in plaats van een succes of een fijne middag. Tja, dat zegt wel wat. Nu zou dat trouwens niet gebeuren. Laten we wel wezen, na alles wat de laatste maanden is gebeurd, hoef je als Rotterdammer niet met een negatief gevoel toe te leven naar deze Klassieker."

Het is momenteel genieten voor de aanhang van Feyenoord, dat sinds oktober niet meer verloren heeft. De club is koploper van de Eredivisie, vernederde donderdag Shakhtar Donetsk (7-1) in de Europa League en kan de KNVB-beker ook nog winnen. Volgens Stouten is dat vooral te denken aan de trainer: Arne Slot.

"Er wordt weleens gezegd: in De Kuip is crisis structureel en succes incidenteel. Maar onder Slot is dat sentiment veranderd. En ik weet dat Ajax de laatste weken ook alles wint in de Eredivisie, maar bij de eerste test onder John Heitinga ging het mis tegen Union Berlin. En het spel is ook niet altijd geweldig. "

Stand boven in de Eredivisie Feyenoord 25-58 (+33) Ajax 25-55 (+45) AZ 25-53 (+23) PSV 25-52 (+36)

Vreugde bij Feyenoord in 2005 na het laatste fluitsignaal in de ArenA. Foto: Pro Shots

'Ik hoorde supporters zeggen dat ze niet gaan kijken'

Boussaboun ziet ook vooral kansen voor Feyenoord. "Dit Ajax is niet ongenaakbaar, terwijl het wel druk zal voelen voor deze Klassieker. Ze moeten winnen. Daardoor kan Ajax onbesuisd worden en ruimte weggeven. Daar kan Feyenoord gebruik van maken. En Feyenoord moet spelen zonder angst, net als wij in 2005. Al is een gelijkspel dit keer al een goed resultaat voor Feyenoord, want dan blijft het koploper."

Stouten benadrukt ook dat Feyenoord bij een gelijkspel de morele winnaar is. "Met een punt ben je weer stapje dichter bij de titel. Op dit moment merk ik nog dat veel Feyenoord-supporters amper aan een kampioenschap durven te denken. Ik krijg nog weleens de vraag: "Jan Dirk, kunnen we kampioen worden?" Ja, natuurlijk is dat mogelijk. We staan bovenaan. Maar dan nog hoor ik stuk of tien supporters zeggen dat ze zondag niet gaan kijken. Die denken: het zal toch niet weer misgaan?"

Stouten gaat wel kijken en hoopt uiteraard dat Feyenoord na achttien jaar eindelijk weer wint in de ArenA. "Kuijt en Kalou waren grootheden in 2005. Ik weet niet of Feyenoord die individuele kwaliteit nu heeft, maar als ik zo'n Paixão af en toe bezig zie.... En zo'n Wieffer op het middenveld. Misschien hebben die over tien jaar ook een grote carrière gehad. Wie weet zeggen we dan: wat mooi dat die jongens bij Feyenoord gespeeld hebben. En wat mooi dat ze toen in de ArenA wonnen van Ajax."