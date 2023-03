Heitinga relativeert voordeel uitgerust Ajax: 'Voor een Klassieker ben je niet moe'

John Heitinga ziet het niet als een groot voordeel dat Ajax meer dagen heeft om zich voor te bereiden op de Klassieker van zondag. Feyenoord speelt donderdagavond eerst nog de return tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League.

"Voor het Nederlandse voetbal is het goed als Feyenoord wint, maar dan wel het liefst na verlenging. Al denk ik niet dat je voor een Klassieker de batterij hoeft op te laden", zei Heitinga donderdag op zijn persconferentie.

"Ik heb in mijn loopbaan de Merseyside-derby (Liverpool-Everton, red.) en de Madrileense derby (Real-Atlético) gespeeld. In die wedstrijden zijn er geen excuses. Je bent niet moe. Of je nou een wedstrijd in de benen hebt of niet."

Ajax werd in de tussenronde van de Europa League uitgeschakeld door Union Berlin en kan zich volledig op de strijd om de landstitel en de KNVB-beker richten. Toch staat de druk er zondag flink op bij de Amsterdammers, die zich geen nederlaag kunnen permitteren. Koploper Feyenoord heeft momenteel drie punten meer.

"Maar zelfs bij een nederlaag is er nog niks beslist", vindt Heitinga. "We weten waar we vandaan komen. Niet zo lang geleden stonden we op de vijfde plek en nu hebben we de mogelijkheid om de koppositie over te nemen. Ik ga ervan uit dat wij er klaar voor zijn. Hopelijk kunnen onze fans ons die extra 10 procent geven."

John Heitinga blikte donderdag met veel vertrouwen vooruit op de Klassieker. Foto: Pro Shots

'Ik kan mijn spelers niet op alles voorbereiden'

Ondanks de druk kan Ajax met vertrouwen naar de Klassieker toeleven. Sinds Heitinga in januari het stokje van de ontslagen Alfred Schreuder overnam, is Ajax nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. De oud-verdediger weet hoe hij zijn spelers moet voorbereiden, want hij speelde in zijn loopbaan meerdere Klassiekers.

"Voor mij is het altijd een heel speciale wedstrijd geweest. De mooiste voor mij was 26 augustus 2001, mijn debuut voor Ajax onder Co Adriaanse. Volgens mij had ik binnen dertig seconden geel. We wonnen met 1-2, mede door een schitterende goal van Rafael van der Vaart", blikte Heitinga terug op zijn eerste Ajax-duel als zeventienjarige.

"Ik kijk er nu als trainer ook enorm naar uit. Ik kan mijn spelers op een aantal zaken voorbereiden, maar niet op alles. Hoe ga je om met de spanning en de grootte van deze wedstrijd? De gretigheid en motivatie bij de spelers is in ieder geval zichtbaar."

De kraker tussen Ajax en Feyenoord begint zondag om 14.30 uur in de Johan Cruijff ArenA en staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. De eerste ontmoeting dit seizoen in De Kuip eindigde in een 1-1-gelijkspel. Ajax en Feyenoord treffen elkaar volgende maand weer in Rotterdam, maar dan in de halve finales van de KNVB-beker.