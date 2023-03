FC Utrecht herdenkt tramaanslag in Eredivisie-duel met Go Ahead Eagles

FC Utrecht staat zaterdag in het Eredivsie-duel met Go Ahead Eagles stil bij de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019, meldt de club donderdag. Bij een schietpartij in de tram kwamen vier mensen om het leven.

Voor het begin van de wedstrijd wordt in de Galgenwaard een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van de slachtoffers. In de achttiende minuut staat een staande ovatie gepland voor de hulpverleners die zich hebben ingezet bij de schietpartij.

Bij de opkomst van de spelers organiseren Utrechtse supportersverenigingen en sfeergroepen een sfeeractie die in het teken van de tramaanslag staat.

In de Utrechtse wijk Kanaleneiland schoot de 37-jarige Gökmen T. vier jaar geleden wild om zich heen. Op het 24 Oktoberplein en in de sneltram kwamen vier mensen om het leven en raakten meerdere mensen gewond.