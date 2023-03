Frankrijk werkt met drie debutanten in selectie toe naar wedstrijd tegen Oranje

Delen via E-mail

Bondscoach Didier Deschamps heeft donderdag drie debutanten opgeroepen voor Frankrijk. De verliezend WK-finalist werkt met een 23-koppige selectie toe naar onder meer de wedstrijd tegen het Nederlands elftal.

De bondscoach kan zoals bekend niet meer beschikken over onder anderen Karim Benzema, Hugo Lloris en Raphaël Varane. Het ervaren trio besloot zich na het WK in Qatar niet meer beschikbaar te stellen. Sterspeler Kylian Mbappé is er uiteraard wél bij.