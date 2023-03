FIFA ziet na kritiek af van Saoedische sponsordeal op WK: 'Storm in glas water'

De FIFA ziet toch af van de fel bekritiseerde sponsordeal met Visit Saudi voor het WK vrouwen in 2023. Dat zei voorzitter Gianni Infantino donderdag op het congres van de wereldvoetbalbond in Rwanda. De FIFA ontving veel kritiek van de gastlanden Australië en Nieuw-Zeeland en meerdere prominente voetbalsters, onder wie Vivianne Miedema.

"Er waren onderhandelingen over de mogelijke sponsordeal met Visit Saudi, maar de gesprekken hebben uiteindelijk niet geleid tot een contract. Het was een storm in een glas water", zei Infantino op zijn persconferentie na afloop van het congres in Kigali, waar hij werd herkozen als FIFA-voorzitter.

In januari lekte uit dat het toerismebureau van Saoedi-Arabië een van de sponsors van het toernooi zou worden. Het nieuws leidde tot verontwaardiging in het vrouwenvoetbal, omdat vrouwen in Saoedi-Arabië worden onderdrukt. Ook staan er zware straffen op homoseksualiteit.

Onder anderen Miedema haalde al fors uit naar de FIFA. "Als het niet zo'n serieuze zaak was, zou je er bijna van in de lach schieten. Zo hypocriet is het", schreef de spits in haar column in het AD.

Infantino vindt de kritiek overtrokken, omdat Saoedi-Arabië ook een belangrijke handelspartner van Australië is. "Blijkbaar is er sprake van een dubbele moraal. We gaan in de toekomst alsnog kijken hoe we Saoedische en Qatarese sponsors kunnen verbinden aan het vrouwen- en mannenvoetbal."

Vivianne Miedema had kritiek op de FIFA vanwege de mogelijke sponsordeal met Visit Saudi. Foto: Getty Images

FIFA wil op WK 2027 evenveel prijzengeld voor vrouwen als mannen

Infantino meldde verder dat de FIFA de intentie heeft om het prijzengeld op WK's voor mannen en vrouwen gelijk te trekken. Het doel is dat vrouwen in 2027 evenveel kunnen verdienen als de mannen in 2026. "De FIFA werkt daaraan: niet met woorden, maar met daden. Helaas geldt dat niet voor iedereen in deze industrie. Sponsoren en uitzendpartijen moeten hetzelfde gaan doen", zei Infantino.

Ondanks de belangstelling voor het vrouwenvoetbal wordt volgens de FIFA-voorzitter veel te weinig geboden op de televisierechten. "Publieke omroepen in grote landen bieden 100 miljoen dollar of meer om het WK voor de mannen uit te mogen zenden, maar slechts 1 miljoen of zelfs minder voor het WK voor vrouwen."

Een groep van 150 voetbalsters heeft de FIFA in oktober gevraagd het prijzengeld op het WK van komende zomer gelijk te trekken met dat van de mannen op het WK in Qatar, bevestigde de spelersvakbond FIFPRO woensdag. Op dit moment bestaat er nog een groot verschil tussen het prijzengeld voor mannen en vrouwen.

Bij het WK voor mannen in Qatar loofde de wereldvoetbalbond 416 miljoen euro uit en bij het WK voor vrouwen in 2019 was 28 miljoen euro beschikbaar. Infantino zei in de speech waarmee hij het congres afsloot, dat voor het WK van komende zomer 150 miljoen dollar is vrijgemaakt.