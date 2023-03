Feyenoord jaagt met Trauner en López op kwartfinales, zieke Hartman ontbreekt

Feyenoord begint donderdag met Gernot Trauner aan de return tegen Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League (aftrap 18.45 uur). De routinier keert ten koste van Marcus Pedersen terug in de basis van de Rotterdammers, die na de 1-1 van vorige week moeten winnen in De Kuip voor een plek bij de laatste acht. Quilindschy Hartman is ziek en ontbreekt in de wedstrijdselectie.

De terugkeer van Trauner is opvallend. De dertigjarige centrumverdediger had nog geen basisplaats nadat hij vorige maand was teruggekeerd van een knieblessure, waarmee hij twee maanden was uitgeschakeld. Zondag zat hij in het moeizaam gewonnen duel met FC Volendam (2-1) nog de hele wedstrijd op de bank.

Door de komst van Trauner gaat Lutsharel Geertruida naar de rechterkant van de defensie en verhuist Marcus Pedersen naar de reservebank. Voor de blessure van Trauner stond Geertruida al vaker op de positie van rechtsback.

Aan de andere kant van de verdediging ontbreekt Hartman. De linksback is ziek en zit ook niet op de bank. De Zuid-Hollander werd onlangs door de nieuwe bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de 37-koppige voorselectie van Oranje. De Peruaan Marcos López vervangt hem.

Ook Sebastian Szymanski en Alireza Jahanbakhsh verschijnen aan de aftrap. Trainer Arne Slot koos zondag tegen FC Volendam nog voor Javairô Dilrosun als rechtsbuiten en Danilo als aanvallende middenvelder. Na een slechte eerste helft werden de twee naar de kant gehaald voor Jahanbakhsh en Szymanski.

Santiago Giménez is in tegenstelling tot vorige week wel van de partij. De spits miste de eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk omdat hij in de warming-up geblesseerd raakte. Met dertien doelpunten in alle competities is de Mexicaan topscorer van Feyenoord. Ezequiel Bullaude, die vorige week in Warschau in de slotfase de belangrijke gelijkmaker binnenkopte, begint weer op de bank.

Tussendoortje voor De Klassieker

Feyenoord hoopt in de cruciale return tegen Shakhtar Donetsk niet alleen de volgende ronde van de Europa League te halen, maar ook vertrouwen te tanken voor de aanstaande Klassieker tegen aartsrivaal Ajax.

De koploper van de Eredivisie gaat zondag op bezoek bij nummer twee Ajax. De titanenstrijd in de Johan Cruijff ArenA kan allesbepalend zijn voor de titelrace. Feyenoord, dat in 2017 voor het laatst landskampioen werd, verdedigt een voorsprong van drie punten in Amsterdam. Daarna zijn er nog acht wedstrijden te spelen.

Een plek in de kwartfinales van de Europa League zou een primeur voor Feyenoord zijn. Nog nooit reikten de Rotterdammers tot de laatste acht van het tweede Europese clubtoernooi, dat sinds 2009 de Europa League heet. Bij de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League, flikte de club dat al wel verschillende keren, met de titel in 1974 en 2002 als hoogtepunten.

Feyenoord-Shakhtar Donetsk begint donderdag om 18.45 uur en staat onder leiding van de Spaanse scheidsrechter Jesús Gil Manzano. De Kuip zal niet volledig vol zitten. Vanwege misdragingen van het publiek in de duels met Lazio en Sturm Graz moet de Noordzijde, het deel met de fanatieke aanhang, op last van de UEFA gesloten blijven.