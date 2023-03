Herkozen Infantino wil nóg meer toernooien en haalt uit naar zijn criticasters

Gianni Infantino is van plan om in de toekomst nog meer voetbaltoernooien te organiseren. De donderdag herkozen FIFA-voorzitter maakte op het congres van de wereldvoetbalbond vast een beginnetje door de FIFA World Series aan te kondigen. Op zijn afsluitende persconferentie haalde hij uit naar zijn criticasters.

"Soms hoor ik dat er te veel voetbal is. Dat is misschien op sommige plekken zo, maar niet overal", zei de 52-jarige Infantino tijdens het congres in Rwanda. "Lang niet overal ter wereld vinden kwalitatief goede voetbaltoernooien plaats. Daar moeten we wat aan doen."

"In mijn filosofie is het veel beter als jullie over voetbal schrijven in plaats van over voetbalbestuurders. We werken zo hard. We stelen niet, we profiteren nergens van. Iedere dollar wordt verantwoord. En dan al die persoonlijke aanvallen op mij. Je hoeft me niet te mogen of van me te houden. Natuurlijk mag je me bekritiseren. Maar blijf alsjeblieft, alsjeblieft, alsjeblieft een beetje bij de feiten."