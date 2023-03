Ancelotti schrijft CL-succes Real toe aan 'intelligente veteranen zonder ego's'

Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti heeft woensdag na het bereiken van de kwartfinales van de Champions League zijn routiniers in het zonnetje gezet. Volgens de Italiaan is het aan spelers als Karim Benzema, Luka Modric en Toni Kroos te danken dat de 'Koninklijke' zo goed presteert in het miljoenenbal.

"De veteranen in de selectie zijn met hun intelligentie en bescheidenheid verantwoordelijk voor deze goede sfeer. Mannen die geen last hebben van een groot ego", zei Ancelotti op zijn persconferentie na de 1-0-overwinning op Liverpool.

Karim Benzema zorgde in de 78e minuut voor het enige doelpunt in Estadio Santiago Bernabéu. Door de 2-5-overwinning van drie weken geleden op Anfield was die minieme zege meer dan genoeg voor Real om - voor het derde seizoen op rij - de laatste acht van de Champions League te bereiken.

Met Modric (37) en Benzema (35) stonden aan de aftrap twee routiniers die in 2014, 2016, 2017, 2018 en 2022 ook al de Champions League met Real Madrid hadden gewonnen. Kroos (33), eveneens basisspeler tegen Liverpool, maakte vier van die vijf eindzeges ook al mee.

"Onze talenten moeten geduld opbrengen, omdat ze in de selectie zitten met routiniers die al een fantastische carrière hebben", zei Ancelotti. "Overigens spelen mannen als Modric en Kroos niet vanwege eerdere verdiensten in hun loopbaan. Ze staan in de basis, omdat ze dat verdienen."

Real Madrid hoort vrijdag bij de loting wie de tegenstander in de kwartfinales van de Champions League wordt. Ook Benfica, Chelsea, Bayern München, AC Milan, Internazionale, Manchester City en Napoli zitten nog in het toernooi.

