Infantino met luid applaus voor tweede keer herkozen als FIFA-voorzitter

Gianni Infantino is donderdag op het FIFA-congres in Rwanda herkozen als voorzitter van de wereldvoetbalbond. Zijn herverkiezing stond van tevoren al vast, want er had zich geen tegenkandidaat gemeld.

De 52-jarige Infantino begint aan zijn derde termijn als voorzitter van de FIFA. De voormalige secretaris-generaal van de UEFA werd in februari 2016 voor het eerst gekozen door de aangesloten bonden. Hij volgde toen de opgestapte Sepp Blatter op.

Het is de tweede keer dat Infantino is herkozen en ook de tweede keer dat hij geen tegenstander had. In 2019 was dat ook al het geval. De Zwitser kon tot 16 november uitgedaagd worden. Door zijn herverkiezing blijft Infantino in ieder geval tot 2027 voorzitter van de FIFA.

De 211 bij de FIFA aangesloten bonden hoefden in Rwanda niet eens te stemmen. Aangezien Infantino geen concurrent had, werd hij herkozen bij acclamatie. Dat betekent dat het publiek bij wijze van applaus instemt. Dat was in 2019 bij zijn eerste herverkiezing ook al zo. Infantino kreeg dit keer een staande ovatie.

"Het is een enorme eer en een grote verantwoordelijkheid om voorzitter van de FIFA te zijn", zei Infantino in zijn dankwoord. "Ik weet dat hier heel veel mensen zijn die van me houden. Ik weet dat ook een paar mij haten. Ik houd van jullie allemaal, vooral vandaag natuurlijk."

Normaal gesproken is het zijn laatste termijn - in de statuten van de wereldvoetbalbond staat dat iemand maximaal drie termijnen de scepter mag zwaaien - maar Infantino spreekt dat tegen. Hij vindt dat zijn eerste termijn niet meetelt, omdat die niet vier, maar drie jaar duurde.

KNVB staat ondanks kritiek ook achter Infantino

Infantino geniet vooral veel steun uit Afrika, Zuid-Amerika, Azië en Oceanië. Alle nationale bonden op die continenten staan achter de huidige voorzitter. In westerse landen is er veel meer kritiek, mede door zijn houding ten opzichte van het WK van eind vorig jaar. Infantino sprak van "het beste WK ooit" en was doof voor de aanhoudende bezwaren tegen Qatar als gastland.

Veel Europese landen uitten kritiek vanwege de slechte behandeling van arbeidsmigranten en de schending van mensenrechten. De verhoudingen kwamen verder op scherp te staan toen de FIFA aanvoerders tijdens het WK verbood om de OneLove-band te dragen. Ze riskeerden een gele kaart en zagen er daarom van af.

Ondanks alle kritiek maakte de KNVB onlangs bekend bij de FIFA-verkiezing 'gewoon' achter Infantino te staan. De voetbalbond denkt meer te kunnen bereiken door met hem samen te werken. Onder meer Duitsland, Noorwegen en Zweden lieten weten dat ze niet op de voorzitter wilden stemmen.