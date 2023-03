Niemand lijkt Napoli te kunnen stoppen: 'Iedereen moet bang voor ons zijn'

Het vertrouwen is groot bij Napoli, dat voor het eerst in de kwartfinales van de Champions League staat. De Italianen maken dit seizoen grote indruk en zijn voorlopig door niemand te stoppen.

Napoli klaarde woensdagavond in het eigen Stadio Diego Armando Maradona de klus door de tweede wedstrijd tegen Eintracht Frankfurt in de achtste finales met 3-0 te winnen. Het heenduel in Duitsland was al in 0-2 geëindigd.

"Iedereen moet bang zijn voor dit Napoli. We zijn in topvorm en maken het iedereen moeilijk. Dit seizoen kan weleens tot geweldige dingen leiden", zei middenvelder Piotr Zielinski na de 3-0-winst.

"Tegen wie we nu ook loten, we blijven ons eigen spel spelen en willen naar de halve finales. We kunnen iedereen verslaan. We gaan alles geven en willen geschiedenis schrijven."

Met Internazionale en AC Milan zitten er nog twee Italiaanse clubs bij de laatste acht van de Champions League. Bayern München, Manchester City, Benfica, Real Madrid en Chelsea completeren het lijstje met kwartfinalisten.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanvoerder Di Lorenzo: 'We mogen trots zijn'

Napoli-aanvoerder Giovanni Di Lorenzo sprak woorden van gelijke strekking. De vleugelverdediger denkt net als zijn ploeggenoot Zielinski dat niets meer onmogelijk is in de Champions League.

"We hebben bewezen dat we een ploeg zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Het was weer een prachtige avond, waarop we geschiedenis hebben geschreven. Nu kunnen we aan de volgende test denken", zei hij.

"In deze fase van het toernooi is het niveau enorm hoog. We mogen er trots op zijn dat we erbij horen. Wie we nu ook treffen, we moeten met dezelfde flair spelen als waarmee we al zo ver zijn gekomen."

In eigen land is Napoli hard op weg naar de eerste landstitel in 33 jaar. De ploeg van coach Luciano Spalletti heeft na 26 speelrondes een voorsprong van achttien punten op nummer twee Internazionale.